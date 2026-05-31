Экспресс-рецепт на завтрак: соединяю лаваш с крабовыми палочками — и под крышку на 5 минут

Завтрак из лаваша с крабовыми палочками — это рецепт для тех, кто не хочет стоять у плиты полчаса, но мечтает о вкусном и сытном блюде по утрам.

Для приготовления понадобится: 2 тонких лаваша, 200 г крабовых палочек, 3 вареных яйца, 100 г твердого сыра, пучок зелени (укроп, петрушка), соль, перец, растительное масло.

Рецепт: яйца и крабовые палочки нарежьте мелкими кубиками. Сыр натрите на крупной терке. Зелень мелко порубите. Смешайте все ингредиенты для начинки, посолите, поперчите. Лаваш нарежьте на квадраты.

На каждый квадрат выложите начинку, заверните конвертиком. Разогрейте сковороду с маслом. Обжарьте конвертики с двух сторон до золотистой корочки, подержите немного под крышкой для расплавления сыра. Подавайте горячими.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже успела попробовать приготовить эти конвертики с крабовыми палочками и отметила, что их можно брать с собой на работу — они вкусны и в теплом, и в холодном виде, а начинку можно менять в зависимости от того, что есть в холодильнике.

