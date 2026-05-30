Фриттата из кабачков — 10 минут держу на сковороде и подаю на завтрак: проще оладий в 100 раз

Фриттата из кабачков — это итальянский омлет с овощами, который по простоте приготовления оставляет далеко позади классические оладьи из цукини. Ничего не нужно тереть на терке и отжимать.

Для приготовления понадобится: 2 кабачка, 3 яйца, 100 мл кефира, 3 ст. л. муки, 0,5 ч. л. соды, пучок укропа, соль, перец, растительное масло.

Рецепт: кабачки нарежьте кружочками толщиной 0,5–0,7 см. Посолите, оставьте на 10 минут, затем промокните. Обжарьте кабачки на разогретой сковороде с маслом с одной стороны до румяной корочки. Переверните.

В миске взбейте яйца, добавьте кефир, муку, соду, соль, перец и мелко рубленный укроп. Залейте кабачки яичной смесью. Накройте крышкой и жарьте на медленном огне 5–7 минут до схватывания. Аккуратно переверните и жарьте еще 2–3 минуты.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова лично испытала рецепт фриттаты из кабачков. Удивило, что она осталась вкусной даже после остывания. В холодном виде фриттата напоминает овощной пирог. Любители сырной корочки могут во время приготовления сверху посыпать лепешку сыром.

