Стейки из молодой капусты: режу, окунаю в муку, яйцо и под крышку — через 10 минут подаю на ужин

Стейки из молодой капусты — это дешевое, сочное и невероятно вкусное блюдо, которое станет отличной альтернативой мясным котлетам.

Хрустящая панировка снаружи и мягкая, нежная капуста внутри, пропитанная специями, создают идеальное сочетание. Готовится просто и быстро.

Для приготовления понадобится: 1 небольшой кочан молодой капусты, 2 яйца, 4 ст. л. муки, соль, перец, паприка, сушеный чеснок, растительное масло.

Рецепт: капусту разрежьте пополам, затем каждую половину нарежьте стейками толщиной 1,5–2 см. В одной миске смешайте муку со специями (соль, перец, паприка, чеснок). В другой взбейте яйца со щепоткой соли. Каждый капустный стейк обмакните в муку, затем в яйцо.

Разогрейте сковороду с маслом. Обжарьте стейки с двух сторон до золотистой корочки. Когда перевернете на вторую сторону, накройте сковороду крышкой и жарьте еще 3–5 минут, чтобы капуста стала мягкой внутри. Подавайте горячими.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова попробовала приготовить стейки из молодой капусты и посоветовала держать их под крышкой чуть дольше — 10 минут, чтобы они равномерно пропеклись.

