День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 мая 2026 в 19:30

Стейки из молодой капусты: режу, окунаю в муку, яйцо и под крышку — через 10 минут подаю на ужин

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Стейки из молодой капусты — это дешевое, сочное и невероятно вкусное блюдо, которое станет отличной альтернативой мясным котлетам.

Хрустящая панировка снаружи и мягкая, нежная капуста внутри, пропитанная специями, создают идеальное сочетание. Готовится просто и быстро.

Для приготовления понадобится: 1 небольшой кочан молодой капусты, 2 яйца, 4 ст. л. муки, соль, перец, паприка, сушеный чеснок, растительное масло.

Рецепт: капусту разрежьте пополам, затем каждую половину нарежьте стейками толщиной 1,5–2 см. В одной миске смешайте муку со специями (соль, перец, паприка, чеснок). В другой взбейте яйца со щепоткой соли. Каждый капустный стейк обмакните в муку, затем в яйцо.

Разогрейте сковороду с маслом. Обжарьте стейки с двух сторон до золотистой корочки. Когда перевернете на вторую сторону, накройте сковороду крышкой и жарьте еще 3–5 минут, чтобы капуста стала мягкой внутри. Подавайте горячими.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова попробовала приготовить стейки из молодой капусты и посоветовала держать их под крышкой чуть дольше — 10 минут, чтобы они равномерно пропеклись.

Ранее стало известно, как приготовить гречаники с фаршем: горячее два в одном — тут и мясо, и гарнир.

Проверено редакцией
Читайте также
Два российских снайпера сбили более 180 дронов ВСУ за неделю в зоне СВО
Общество
Два российских снайпера сбили более 180 дронов ВСУ за неделю в зоне СВО
Россиянам объяснили, кому следует помолиться 16 мая о здоровье и достатке
Общество
Россиянам объяснили, кому следует помолиться 16 мая о здоровье и достатке
Салат из молодой капусты «Дежурный»: все мелко режу и добавляю ложечку уксуса — можно сразу подавать
Общество
Салат из молодой капусты «Дежурный»: все мелко режу и добавляю ложечку уксуса — можно сразу подавать
Запекаю молодую капусту с фаршем и томатным соусом — капустные шарики «ленивые голубцы» в духовке за 30 минут, сочнее и быстрее классических
Общество
Запекаю молодую капусту с фаршем и томатным соусом — капустные шарики «ленивые голубцы» в духовке за 30 минут, сочнее и быстрее классических
Жареная печень с луком за 7 минут и ни секундой больше: рецепт на каждый день
Общество
Жареная печень с луком за 7 минут и ни секундой больше: рецепт на каждый день
Общество
рецепты
капуста
ужины
Дарья Иванова
Д. Иванова
Стейки из молодой капусты: режу, окунаю в муку, яйцо и под крышку — через 10 минут подаю на ужин Стейки из молодой капусты — это дешевое, сочное и невероятно вкусное блюдо, которое станет отличной альтернативой мясным котлетам.
1 небольшой кочан молодой капусты
2 яйца
4 ст. л. муки
соль, перец
паприка, сушеный чеснок
растительное масло
>
Капусту разрежьте пополам, затем каждую половину нарежьте стейками толщиной 1,5-2 см.
В одной миске смешайте муку со специями (соль, перец, паприка, чеснок). В другой взбейте яйца со щепоткой соли. Каждый капустный стейк обмакните в муку, затем в яйцо.
Разогрейте сковороду с маслом. Обжарьте стейки с двух сторон до золотистой корочки.
Когда перевернете на вторую сторону, накройте сковороду крышкой и жарьте еще 3-5 минут, чтобы капуста стала мягкой внутри. Подавайте горячими.
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Нигерии вооруженные люди похитили более 50 школьников
«Идите и захватите!»: стали известны провокационные приказы Белого дома ОАЭ
Россия намерена не допустить эскалации в Приднестровье со стороны Молдавии
Дуров заявил, что скучает по «иранским фейерверкам» над Дубаем
Посольство РФ получает много запросов из Приднестровья на гражданство
«Северные потоки» снова запустят? Кто в ЕС хочет договориться с Россией
Учительница Путина рассказала, каким президент был в школьные годы
Горбатого кита нашли мертвым на побережье европейской страны
В Перми остановили огонь, охвативший ангар
Десятки беспилотных автомобилей захватили Атланту
ВСУ попытались атаковать 10 регионов за пять часов
Бывший премьер Украины заявил, что Зеленскому пора уходить
Стало известно, что сделал Трамп сразу по возвращении из Китая
Вэнс заявил о финансировании наркокартелей за счет американцев
«По решению Кадырова»: бойцу ММА вынесли вердикт после драки в подъезде
Россиянина арестовали в Кемере из-за заявления турка о домогательствах
Ужас в украинском морге, Мадьяр «кинул» Орбана: что будет дальше
Известного певца госпитализировали в Новороссийске
В Курской области из-за атак ВСУ пострадали два мирных жителя
Возросло число задержанных на акциях протеста в Лондоне
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Москва

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.