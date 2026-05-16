Известного певца госпитализировали в Новороссийске Baza: певца Сергея Рогожина увезли в больницу в Новороссийске

Telegram-канал Baza сообщил о госпитализации 62-летнего певца Сергея Рогожина. По его информации, артисту стало плохо 14 мая в Новороссийске, сейчас он в больнице.

Рогожин известен работой в группах «АукцЫон» и «Форум». Также в его репертуаре есть песни «Не уходи», «На соседней улице», «Россия — это мы» и «Королева холода».

Ранее народный артист России Сергей Проханов опроверг сообщения о своей госпитализации из-за болей в спине. Актер сообщил, что не находился в больнице и ограничился двумя уколами для блокады.

До этого стало известно, что народный артист России Андрей Кузичев, исполнявший главную роль в постановке «Идиот» на сцене театра имени Пушкина в Москве, почувствовал резкое недомогание прямо во время спектакля. Несмотря на проблемы с сердцем и высокое давление, 55-летний актер не прервал выступление.

В начале мая португальский предприниматель Либерто Меалью сообщил, что британская певица Бонни Тайлер (настоящее имя — Гейнор Салливан) перенесла срочную операцию из-за разрыва аппендикса. Бизнесмен рассказал, что исполнительница почувствовала себя плохо, находясь в Лондоне.