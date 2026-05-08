Названа причина госпитализации известной британской певицы

Британская певица Бонни Тайлер (настоящее имя — Гейнор Салливан) перенесла срочную операцию из-за разрыва аппендикса, сообщила газета The Sun со ссылкой на друга артистки, португальского предпринимателя Либерто Меалью. Бизнесмен рассказал, что исполнительница почувствовала себя плохо, находясь в Лондоне.

Она начала чувствовать себя плохо во время концерта в Лондоне и сходила к доктору для обследования, но тогда они ничего не нашли. Она решила отправиться в Алгарви, где у нее начались сильные боли в животе. Два дня спустя она сходила в частную клинику <...>, у нее произошел разрыв аппендикса, — сообщил Меалья.

Ранее 18-летнюю девушку с острым аппендицитом и врожденной аномалией кишечника спасли врачи в Кемеровской области. Хирургическое вмешательство прошло без осложнений. Пациентку доставили в стационар с жалобами на сильную боль в правой половине живота.

До этого спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что российской биатлонистке Тамаре Дербушевой экстренно удалили аппендикс перед финалом Кубка России. По его сведениям, спортсменку с острым приступом госпитализировали в Златоусте.