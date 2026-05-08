День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 мая 2026 в 16:47

Названа причина госпитализации известной британской певицы

Разрыв аппендикса стал причиной госпитализации певицы Бонни Тайлер

Бонни Тайлер (Гейнор Салливан) Бонни Тайлер (Гейнор Салливан) Фото: IMAGO/Sven Beyrich/SPP/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Британская певица Бонни Тайлер (настоящее имя — Гейнор Салливан) перенесла срочную операцию из-за разрыва аппендикса, сообщила газета The Sun со ссылкой на друга артистки, португальского предпринимателя Либерто Меалью. Бизнесмен рассказал, что исполнительница почувствовала себя плохо, находясь в Лондоне.

Она начала чувствовать себя плохо во время концерта в Лондоне и сходила к доктору для обследования, но тогда они ничего не нашли. Она решила отправиться в Алгарви, где у нее начались сильные боли в животе. Два дня спустя она сходила в частную клинику <...>, у нее произошел разрыв аппендикса, — сообщил Меалья.

Ранее 18-летнюю девушку с острым аппендицитом и врожденной аномалией кишечника спасли врачи в Кемеровской области. Хирургическое вмешательство прошло без осложнений. Пациентку доставили в стационар с жалобами на сильную боль в правой половине живота.

До этого спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что российской биатлонистке Тамаре Дербушевой экстренно удалили аппендикс перед финалом Кубка России. По его сведениям, спортсменку с острым приступом госпитализировали в Златоусте.

Европа
певицы
аппендикс
операции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянка согласилась на диспансеризацию и лишилась 17 млн рублей
Рубио объяснил, от чего будет зависеть численность ВС США в Европе
Грозы, мощные ливни и жара до +28 градусов: погода в Москве в июне
В ВСУ «закопали» правду о проблемах вместе с группой солдат
Скончался бывший музыкант рок-групп «Машина времени» и «Сплин»
Еще один зарубежный лидер прибыл в Москву ко Дню Победы
Ушел из жизни экс-посол России в КНДР Валерий Денисов
Пленный боец ВСУ раскрыл «ядерный» секрет тренировочного лагеря под Львовом
Безработный стащил у соседей 90 женских трусов и бюстгальтеров
Атаки в лоб не будет: почему Киев так боится летнего наступления ВС РФ
«Приоритетный проект»: Лихачев раскрыл планы по АЭС «Бушер»
«Рады принять»: Ушаков высказался о зарубежных гостях на параде Победы
Историк рассказала, как нацисты использовали советских детей
Сотни человек приняли участие в «Бессмертном полку» в Женеве
«Привозил огромные коробки»: знакомая о доброте убитого чемпиона из Калуги
В Кремле подтвердили участие Токаева и Мирзиеева в торжествах в честь 9 Мая
Раскрыто возможное назначение найденного у берегов Греции дрона ВСУ
Тегеран пока не принял решение по предложениям Вашингтона
Эксперт рассказал, что делать сразу после укуса клеща
Россиянин разбогател благодаря обломкам украинских БПЛА
Дальше
Самое популярное
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.