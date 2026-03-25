Кемеровские врачи спасли девушку с врожденной аномалией кишечника

В Кемеровской области врачи спасли 18-летнюю девушку с острым аппендицитом и врожденной аномалией кишечника, пишет VSE42.RU со ссылкой на больницу имени М. А. Подгорбунского. Сложная операция прошла без осложнений.

Пациентку госпитализировали с жалобами на сильную боль в правой части живота. Однако в ходе лапароскопической операции хирурги обнаружили, что аппендикс отсутствует в своем обычном месте. Зону поиска пришлось расширить. Оказалось, что у пациентки врожденная аномалия — неполный поворот кишечника. Из-за этого аппендикс находился в левой части живота. При этом боль обманчиво локализовалась справа.

Хотя клинический случай был нетипичным, хирургам удалось обнаружить и удалить воспаленный отросток. Пациентка быстро пошла на поправку и была выписана под амбулаторное наблюдение.

Ранее заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что московские врачи спасли мужчину с критическим поражением печени. По ее словам, трансплантация — сложная операция, требующая инновационного оборудования и привлечения мультидисциплинарной команды медиков.