Известной российской биатлонистке провели экстренную операцию

Российской биатлонистке Тамаре Дербушевой перед финалом Кубка России провели срочную операцию по удалению аппендикса, сообщил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в Telegram-канале. По его информации, спортсменку госпитализировали в Златоусте с острым приступом.

Биатлонистку Тамару Дербушеву в Златоусте увезли в больницу с приступом аппендицита и прооперировали! Врачи сработали профессионально, операция прошла успешно, Дербушева восстанавливается! — написал Губерниев.

Ранее сообщалось, что норвежский биатлонист Йоханнес Дале-Шевдал завоевал золотую медаль в масс-старте на Олимпийских играх в Италии. Спортсмен преодолел дистанцию 15 километров за 39 минут 17,1 секунды, показав идеальную стрельбу без единого промаха на всех четырех огневых рубежах.

До этого российский ски-альпинист Никита Филиппов завоевал серебряную медаль в спринтерской гонке. Для российской команды эта награда стала первой на ОИ, проходящих в Италии. Первое место в этой дисциплине занял представитель Испании Ориоль Кардона Колль. Филиппову 23 года. Он стал первым российским спортсменом, который сумел пройти квалификационный отбор на Олимпиаду-2026.