Ски‑альпинист принес России первую медаль на Олимпиаде в Италии Российский ски‑альпинист Филиппов занял второе место на ОИ в спринте

Российский ски-альпинист Никита Филиппов завоевал серебряную медаль в спринтерской гонке на Олимпийских играх 2026 года. Спортсмен выступает в нейтральном статусе. Для российской команды эта награда стала первой на ОИ, проходящих в Италии.

Первое место в этой дисциплине занял представитель Испании Ориоль Кардона Колль. Стоит отметить, что ски-альпинизм включен в олимпийскую программу впервые в истории.

Никите Филиппову 23 года. Он стал первым российским спортсменом, который сумел пройти квалификационный отбор на Олимпиаду-2026. Путевку на Игры он обеспечил себе благодаря удачным выступлениям на этапах Кубка мира в сезоне-2024/25. В январе этого года Филиппов дважды поднимался на третью ступень пьедестала. Он завоевал бронзу на этапах Кубка мира, которые проходили во французском Куршевеле и в испанском Бой-Тауле.

