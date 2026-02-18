Зимняя Олимпиада — 2026
18 февраля 2026 в 17:29

В Госдуме оценили шансы Петросян на победу в Олимпиаде

Депутат Журова: шансы Аделии Петросян зависят от ее стратегии

Аделия Петросян Аделия Петросян Фото: IMAGO/Emmi Korhonen/Global Look Press
Шансы российской фигуристки Аделии Петросян на медаль в рамках Олимпиады-2026 зависят от того, какую стратегию она выберет, заявила НСН олимпийская чемпионка первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. По ее словам, победа будет за тем, кто сделает ставку на сложные прыжки.

Победит тот, кто будет делать ставку на сложные прыжки и чисто их сделает. Будет ли это делать Аделия? Сложно сказать, какую стратегию она выберет. В фигурном катании ты можешь заявить одно, а прыгнуть другое, — рассказала Журова.

Депутат подчеркнула, что результаты в мужской короткой программе были неожиданными. По ее словам, главное — показать ровное и точное выступление.

Ранее депутат Госдумы Ирина Роднина рассказала, что Петросян показала очень хорошую программу на Олимпиаде-2026 в Италии. Она похвалила выступление спортсменки, отметив, что та справилась с задачей.

