Все ненавидят фон дер Ляйен: как глава ЕК настроила против себя Европу

Все ненавидят фон дер Ляйен: как глава ЕК настроила против себя Европу

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен теряет поддержку среди своих сторонников, пишет Politico. Ее позиции серьезно пошатнули заявления, связанные с кризисом на Ближнем Востоке — за них главу ЕК раскритиковала даже ее заместитель Тереса Рибера. Опрошенные NEWS.ru эксперты не исключили, что уже в ближайшее время фон дер Ляйен попытаются вынести вотум недоверия. Почему европейские чиновники устали от «диктаторши» из Брюсселя и кто может занять ее место — в материале NEWS.ru.

За что критикуют Урсулу фон дер Ляйен

По данным Politico, отношение многих сторонников к фон дер Ляйен изменилось после ее призывов ужесточить внешнюю политику Евросоюза на фоне конфликта США и Ирана. Она заявила, что Европа больше не может быть «хранителем старого миропорядка», поскольку он «ушел в прошлое и уже не вернется».

«Не должно быть слез по иранскому режиму, который причинил смерть и устроил репрессии против собственного народа», — сказала председатель Еврокомиссии.

Евродепутаты восприняли эту речь как молчаливое одобрение действий президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке. По информации Politico, парламентарии-социалисты, которые пока еще поддерживают хрупкую правящую коалицию главы Еврокомиссии, хотят «допросить» ее во время пленарных дебатов. Этот кризис, пишет СМИ, может стать самой большой угрозой для власти фон дер Ляйен и в конечном итоге спровоцировать ее досрочную отставку.

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров в беседе с NEWS.ru допустил, что лидеры стран ЕС действительно могут через евродепутатов от своих стран инициировать голосование о вотуме недоверия главе ЕК. Чтобы добиться ее отставки, им придется заручиться поддержкой 480 из 720 парламентариев.

«Вместо того чтобы призывать к миру, она создает у Трампа иллюзию, что ЕС его целиком поддерживает, а это далеко не так. Европейские лидеры не хотят ссориться с Трампом, но не хотят и разрастания кризиса, который обрушит экономики их стран», — уточнил эксперт.

Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM

Кому еще перешла дорогу глава ЕК

Позиция фон дер Ляйен по кризису на Ближнем Востоке подверглась критике не только со стороны «анонимных» членов Европейского парламента. Недовольство ею открыто выразила Тереса Рибера — зампред главы ЕК, ответственная за вопросы конкуренции.

«Я считаю, что очень опасно вступать в дискуссию, в которой может показаться, что ставится под сомнение международное право или необходимость действовать вне его рамок. <…> Мне не кажется удачной форма, в которой она выразилась», — подчеркнула Рибера в интервью каналу Onda Cero.

Член комитета Европарламента по иностранным делам Натали Луазо выразила недовольство решением фон дер Ляйен обзвонить лидеров стран Персидского залива вскоре после начала конфликта на Ближнем Востоке и высказать им позицию Брюсселя по этому кризису. По мнению Луазо, у председателя ЕК не было для этого «дипломатических полномочий»: говорить от лица ЕС о международных делах может лишь глава евродипломатии — этот пост сейчас занимает Кая Каллас.

Федоров отметил, что на самом деле неприязнь к фон дер Ляйен многие европейские политики испытывают уже довольно давно.

«Во-первых, она лезет во все дырки, выражая позицию ЕС, не согласовав ее с национальными лидерами. Во-вторых, она коррумпирована», — пояснил эксперт.

Он напомнил о скандале с вакцинами от COVID-19. В апреле 2021 года Евросоюз заключил с компанией Pfizer крупнейшую в истории сделку на поставку 900 млн доз препарата общей стоимостью €35 млрд. Впоследствии фон дер Ляйен обвинили в личной заинтересованности в этом контракте и потребовали предоставить доступ к ее переписке с гендиректором Pfizer Альбертом Бурлой. Глава ЕК ответила отказом, а затем и вовсе стала инициатором кампании по цензурированию сообщений о неподтвержденном качестве вакцины.

Урсула фон дер Ляйен Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

Еще одной причиной критики в ее адрес Федоров считает пренебрежение экономическими интересами стран Евросоюза.

«В Европе — острый энергетический кризис, вызванный войной на Ближнем Востоке. А Урсула высказывает поддержку США, фактически раздувая крайне опасный для ЕС конфликт», — пояснил политолог.

Будет ли отставка Фон дер Ляйен

Опрошенные NEWS.ru эксперты считают: даже несмотря на все недовольство в Брюсселе, вероятность отставки фон дер Ляйен пока невелика. Так, политолог-европеист, доцент Финансового университета при правительстве РФ Вадим Трухачев отметил:

«Если против нее организуют голосование, фон дер Ляйен заявит, что ее противники „льют воду на мельницу Путина“. Учитывая, что большинство депутатов — русофобы, голосов против главы ЕК не хватит».

В то же время, уверен он, на ее пост охотно нашлись бы новые кандидаты, ключевой из которых — президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, чьи полномочия истекут в 2027 году.

Политолог глава Международного института политической экспертизы Евгений Минченко в разговоре с NEWS.ru выразил мнение, что куда более вероятно смещение Каи Каллас, с которой у фон дер Ляйен давний конфликт.

«Каллас и раньше демонстрировала свою полную некомпетентность. А сейчас, когда начался конфликт на Ближнем Востоке и геополитическая ситуация стала сложнее, многим стало ясно, что она не справляется», — пояснил эксперт.

Федоров не исключил, что именно глава ЕК сыграет далеко не последнюю роль в этой отставке.

«Обе дамы — русофобки, но они враги: терпеть не могут друг друга», — подчеркнул европеист.

По его мнению, раскол в Евросоюзе становится все глубже: и в отношении России, и в отношении ближневосточного конфликта. А это значит, что в руководстве ЕС возможны серьезные изменения.

Читайте также:

Убьют одного, встанет сотня: почему у США не вышло с Ираном, как с Мадуро

Раскол в ЕС: новые санкции против России провалились, при чем тут Иран

От «демократии» к диктатуре. Макрон призвал к тотальной цензуре в интернете