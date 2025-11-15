Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
15 ноября 2025 в 19:55

Дмитриев узнал о мощной машине по ограничению свободы слова в ЕС

Дмитриев: фон дер Ляйен перенесла COVID-цензуру в основу политики ЕС

Кирилл Дмитриев Кирилл Дмитриев Фото: Денис Соловых/ТАСС
Читайте нас в Дзен

В Евросоюзе формируется мощная машина по ограничению свободы слова, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети X. Он отметил, что ее основой стала практика цензуры времен пандемии, когда председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен продвигала фармацевтическую компанию Pfizer.

Урсула Pfizer фон дер Ляйен впервые прибегла к цензуре, продвигая европейцам неподтвержденные мРНК-технологии. Подавление оппонентов сработало для нее и Pfizer, и это стало моделью для ЕС, — написал Дмитриев.

Глава РФПИ так отреагировал на заявление жительницы Нидерландов Эвы Влардингербрук, что ее материалы ограничиваются по закону о цифровых услугах. По ее словам, Брюссель подавляет инакомыслие, поскольку свобода слова угрожает власти европейских институтов.

Ранее специалист по международному праву Джеймс Тидмарш заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон фактически объявил войну свободе слова в свой стране. По мнению аналитика, действия главы республики направлены на установление жесткого государственного контроля над интернет-пространством.

РФПИ
Кирилл Дмитриев
Евросоюз
пандемия
COVID
Урсула фон дер Ляйен
цензура
ограничения
свобода слова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Колоноскопия?»: Шуфутинский ответил на пикантный вопрос о молодой жене
В Саратовской области обрушился дом XX века
Президент Болгарии высказался о назначении управляющего активами ЛУКОЙЛа
Мокрый снег оставил несколько районов Владимирской области без света
«Готовлю „Доширак“»: Буланова раскрыла свое любимое блюдо
Буланова раскрыла подробности закрытия своего ресторана в Петербурге
Французский телеканал прервал эфир из-за угрозы взрыва
«Золотой полковник» получил новую работу в колонии
Путин и Лукашенко провели обстоятельную беседу по телефону
Кай Метов раскрыл, почему встречает Новый год раньше других
Трескучий мороз и холод до –27? Погода в Москве в начале декабря: что ждать
«Зачем давать деньги?»: Украине предрекли катастрофу из-за одного нюанса
Месть за Новороссийск, провокация Литвы, свержение Зеленского: что дальше
Дмитриев узнал о мощной машине по ограничению свободы слова в ЕС
Боец ВСУ расстрелял однополчан и сдался в плен
«Продолжаю верить»: в США назвали способ завершения кризиса на Украине
Аэропорт крупного российского города временно ограничил полеты
Оператор дрона «поднял на уши» правоохранителей европейской страны
Известный певец вышел из себя после вопроса о бабочках в квартире
«С битой опасно»: Розенбаум о борьбе с желтой прессой
Дальше
Самое популярное
Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу
Общество

Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу

Салат «Красное & белое» на Новый год — всего 4 ингредиента: идеально под вино и шампанское — он станет любимчиком
Общество

Салат «Красное & белое» на Новый год — всего 4 ингредиента: идеально под вино и шампанское — он станет любимчиком

Вместо «Мимозы» и шубы готовлю «Соренто». Рецепт простого салата на все случаи жизни — станет звездой новогоднего стола
Общество

Вместо «Мимозы» и шубы готовлю «Соренто». Рецепт простого салата на все случаи жизни — станет звездой новогоднего стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.