Дмитриев узнал о мощной машине по ограничению свободы слова в ЕС

Дмитриев узнал о мощной машине по ограничению свободы слова в ЕС Дмитриев: фон дер Ляйен перенесла COVID-цензуру в основу политики ЕС

В Евросоюзе формируется мощная машина по ограничению свободы слова, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети X. Он отметил, что ее основой стала практика цензуры времен пандемии, когда председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен продвигала фармацевтическую компанию Pfizer.

Урсула Pfizer фон дер Ляйен впервые прибегла к цензуре, продвигая европейцам неподтвержденные мРНК-технологии. Подавление оппонентов сработало для нее и Pfizer, и это стало моделью для ЕС, — написал Дмитриев.

Глава РФПИ так отреагировал на заявление жительницы Нидерландов Эвы Влардингербрук, что ее материалы ограничиваются по закону о цифровых услугах. По ее словам, Брюссель подавляет инакомыслие, поскольку свобода слова угрожает власти европейских институтов.

Ранее специалист по международному праву Джеймс Тидмарш заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон фактически объявил войну свободе слова в свой стране. По мнению аналитика, действия главы республики направлены на установление жесткого государственного контроля над интернет-пространством.