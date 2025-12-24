Гонконгский грипп косит россиян: чем опасен, как защитить детей

Новый год-2026
Холодное время года — традиционный период эпидемий гриппа и других респираторных заболеваний. Нынешняя зима не стала исключением. На этот раз по всей России бушует гонконгский грипп — заболеваемость постепенно растет. Как не стать жертвой опасной инфекции, защитить себя и детей, стоит ли отменить новогодние мероприятия — в материале NEWS.ru.

Когда наступит пик заболеваемости гонконгским гриппом

Штамм гриппа A (H3N2), известный как гонконгский грипп, в текущем эпидемическом сезоне является доминирующим в России и в мире, сообщили в российском офисе Всемирной организации здравоохранения. Этот вирус широко распространен в Европе, где на его долю приходится 80–90% зафиксированных случаев заражения.

Наиболее высокий уровень заболеваемости прогнозируется после окончания новогодних каникул, сообщил ранее заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета академик РАН Сергей Нетесов. По его словам, ориентировочный срок — середина января 2026 года.

Ученый отметил, что во время каникул наблюдается временное снижение числа случаев заражений. Дело в том, что в этот период люди преимущественно находятся дома и минимизируют социальные контакты.

«Но после выхода на работу и учебу интенсивность взаимодействий резко возрастает», — пояснил Нетесов.

Он отметил, что такой же подтип гриппа преобладал в сезоне 2023–2024 годов. С тех пор вирус эволюционировал. Тем не менее масштабы заболеваемости гриппом не сравнимы с пандемией COVID-19, подчеркнул ученый. Риску тяжелого течения болезни в наибольшей степени подвержены люди старше 65 лет, граждане с хроническими заболеваниями, диабетом, ВИЧ-инфекцией, а также те, кто не был вакцинирован.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

К каким осложнениям может привести гонконгский грипп

Многие россияне, переболевшие гриппом в этом сезоне, жалуются на проблемы со зрением. Спустя несколько дней после инфицирования заболевшие жалуются на туман, двоение в глазах и расфокусировку зрения.

В частности 24-летняя девушка рассказала, что в какой-то момент начала видеть все «как в мыле». Она ощутила резкое падение зрения буквально за пару дней.

Москвичка обратилась к врачам, которые поставили ей диагноз «синдром сухого глаза в результате перенесенной инфекции». В клинике подтвердили, что внезапное падение зрения — осложнение после гриппа, а все перечисленные симптомы спровоцировала иссохшая роговица.

Гонконгский грипп опасен осложнениями, как и любой другой штамм, подтвердила заведующая кафедрой инфекционных болезней Астраханского государственного медицинского университета Вера Василькова. Она подчеркнула, что наиболее серьезные последствия могут возникнуть у младенцев и детей младше трех лет.

Данный вирус представляет опасность прежде всего для людей с ослабленным или несформированным иммунитетом. Это дети, беременные, пожилые люди, а также граждане, имеющие сопутствующие заболевания в остром периоде, сообщил NEWS.ru врач-эндокринолог Григорий Долгушин.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как не заболеть гонконгским гриппом

Любой вирус попадает в организм через слизистую оболочку, поэтому нужно чаще мыть руки, не стоит трогать нос и глаза, рассказала NEWS.ru основатель и научный руководитель сети клиник иммунореабилитации, адаптационной и превентивной медицины Ольга Шуппо. По ее словам, желательно намыливать руки два раза. Таким образом вымываются вирусы с кожи и из-под ногтей.

«Нос и горло нужно промыть физраствором. Чем меньше вируса останется на слизистых, тем ниже вероятность заболеть. Также нужно оставлять верхнюю одежду в гардеробе при входе. Нельзя заносить куртки в спальню, так как порой мы приносим на них вирус», — сказала Шуппо.

Она напомнила, что в пик пандемии коронавируса многие люди пользовались специальными кварцевыми лампами, предназначенными для жилых помещений. По ее мнению, их можно применять и сейчас.

«Такое оборудование действительно очищает воздух и поверхности. Его применение дома или в офисах вполне эффективно для дезинфекции в период повышенной вирусной нагрузки», — уточнила врач.

Шуппо также напомнила о необходимости чаще проветривать помещения и увлажнять воздух. По ее словам, включенное отопление сушит слизистые, что позволяет вирусам быстрее внедриться в организм.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«При необходимости нужна витаминизация. Витамин D и цинк позволяют поддерживать иммунитет, витамин С обладает противовирусным эффектом. Важны комплексные меры поддержки иммунитета — сбалансированное и разнообразное питание, адекватная физическая нагрузка, эмоциональная стабильность, регулярное медицинское наблюдение. В этом случае сильная система адаптации организма способна вовремя среагировать и противостоять любым вирусам», — заключила врач.

Как защитить детей от гонконгского гриппа

Лучшим способом защиты от гриппа является вакцинация, рассказал в беседе с NEWS.ru член Союза педиатров России Дмитрий Малых.

«Те люди, которые уже получили прививку, достаточно неплохо защищены. Те, кто еще не вакцинировался, могут сделать это сейчас. Высокий уровень заболеваемости гриппом сохранится до конца марта 2026 года. Поставив вакцину сейчас, вы будете защищены примерно через 20 дней», — пояснил Малых.

Он уточнил, что прививать несовершеннолетних от гриппа можно с шести месяцев. Кроме того, Малых посоветовал избегать мест массового скопления людей.

«Если говорить о посещении различных праздничных мероприятий, то каждый принимает решение самостоятельно. Огульно призывать к отмене праздника для ребенка — это спорный совет. Однако посещение детских утренников с высокой степенью вероятностью увеличивает риск заражения. Если у вас запланировано что-то значимое, например, туристическая поездка в другую страну или важное семейное мероприятие, то стоит задуматься о том, чтобы заранее отказаться от участия в новогодних праздниках», — сказал Малых.

