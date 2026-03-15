«Серьезное оружие»: военэксперт об иранской ракете «Саджиль»

Иранская двухступенчатая ракета «Саджиль» может вернуть Израиль в каменный век, заявил NEWS.ru доктор военных наук капитан 1-го ранга запаса Константин Сивков. По его оценкам, у Ирана достаточно оружия, чтобы лишить противника критически важной инфраструктуры.

Израиль оценил количество баллистических ракет Ирана — около 2 тыс. За все это время Ираном было выпущено значительно меньше. По всей видимости, этого ракетного оружия, чтобы вбомбить Израиль в каменный век, предостаточно. Тем более что сейчас высокоточные удары пойдут. В Израиле всего две электростанции. По ним еще никто не бил. У него есть несколько химических предприятий. Если разбомбить две электростанции, то возникает вопрос: кто будет давать электроэнергию Израилю? Египет? Иордания? Не знаю, вряд ли, — сказал Сивков.

Военэксперт подчеркнул, что ракета «Саджиль» может преодолевать систему ПВО Израиля. Он отметил, что Иран начинает пускать в ход оружие, которое уже призвано точечно уничтожать цели. На текущий момент Иран контролирует небо над Израилем, а у Израиля нет эффективных средств противостояния подобному оружию, пояснил собеседник.

[Ракета «Саджиль»] массой порядка 20 тонн. Боевая часть — от тонны до полутора, дальность полета — 2400 км, высокая точность попадания: отклонение — 20–30 м. Это очень серьезное оружие. Является ли она квазибаллистической или просто баллистической, данных нет. Баллистическая ракета идет по предсказуемой траектории. Скорость у нее — 14–15 махов, чтобы долететь на расстояние 2400 км. Если она будет лететь медленнее, она не долетит. Она может быть перехвачена. Если квазибаллистическая, то есть идущая по маневрируемой траектории, но при той же самой скорости, то эта ракета неуязвима для систем ПВО, — подытожил Сивков.

Ранее Корпус стражей Исламской революции (КСИР) сообщил, что Иран впервые применил ракету «Саджиль» в ходе текущего конфликта с США и Израилем. Речь идет о 54-й волне операции «Правдивое обещание — 4».