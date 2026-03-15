Раскрыты потери Афганистана в ходе столкновений с Пакистаном

Число погибших афганских военнослужащих в результате столкновений с пакистанскими силами возросло до 684 человек, заявил министр информации и телерадиовещания Пакистана Аттаулла Тарар на своей странице в соцсети X. Еще более 912 военных получили ранения, добавил он.

По словам министра, с момента начала операции пакистанская авиация нанесла удары по 73 объектам на территории соседнего государства. Вооруженные силы Пакистана уничтожили 252 блокпоста афганских сил, еще 44 были взяты под контроль и разрушены. Кроме того, по данным Тарара, поражено свыше 229 единиц бронетехники противника.

Ранее Афганистан нанес удар беспилотником по военному объекту «Хамза» в пакистанской столице Исламабаде. Атака стала ответом на ночные авиаудары Пакистана по Кабулу и другим провинциям.

До этого местные СМИ сообщали, что Вооруженные силы Афганистана якобы нанесли удары по ядерному объекту в Пакистане и военной базе в районе Абботтабад. По информации источников, после атаки были усилены меры безопасности в регионе, а власти Пакистана начали оценку масштабов ущерба и оказание медицинской помощи пострадавшим.