Афганистан атаковал жилой комплекс пакистанских офицеров

Афганистан нанес удар беспилотником по военному объекту «Хамза» в пакистанской столице Исламабаде, сообщает новостной портал Tolo news. По информации источника, атака стала ответом на ночные авиаудары Пакистана по Кабулу и другим провинциям.

По информации источника, афганские силы нацелились на объект в районе Файзабад. Telegram-канал «Сэда-е Афган» уточняет, что дрон-камикадзе поразил 28-й блок жилого комплекса для офицеров кампуса «Хамза», что привело к многочисленным жертвам среди пакистанских военных.

В ночь на пятницу Пакистан атаковал Кабул, Кандагар, а также провинции Пактия и Пактика. В ответ афганские беспилотники утром ударили по военной базе армии Пакистана в городе Кохат.

Ранее местные СМИ сообщали, что Вооруженные силы Афганистана якобы нанесли удары по ядерному объекту в Пакистане и военной базе в районе Абботтабад. По информации источников, после атаки были усилены меры безопасности в регионе, а власти Пакистана начали оценку масштабов ущерба и оказание медицинской помощи пострадавшим.