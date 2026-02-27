Афганские силы атаковали ядерный объект и базу в Пакистане

Вооруженные силы Афганистана нанесли удары по ядерному объекту в Пакистане и военной базе в районе Абботтабад, сообщает телеканал Ariana News. По информации источника, после атаки усилены меры безопасности в регионе, а власти Пакистана начали оценку масштабов ущерба и организуют оказание медицинской помощи пострадавшим.

Cотни погибших и раненых были доставлены в государственную больницу PIMS в Исламабаде после нападений на военную базу Какул и пакистанский ядерный объект, — говорится в публикации.

Кроме того, по данным телеканала, пакистанские военные нанесли удар по району Бармал в афганской провинции Пактика. В результате атаки, по предварительным данным, погибли три мирных жителя.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия надеется на скорое прекращение боев между Афганистаном и Пакистаном. По его словам, столкновения между военными двух стран не принесут ничего хорошего.

До этого Пакистан объявил открытую войну правительству талибов в Афганистане. Министр обороны страны Хаваджа Асиф обвинил вторую сторону в превращении государства в колонию Индии.