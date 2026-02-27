Хинштейн показал последствия атаки БПЛА в Сеймском округе Хинштейн назвал фейком информацию о большом числе жертв атаки в Сеймском округе

Глава Курской области Александр Хинштейн показал кадры с места событий в Сеймском округе, где украинский дрон атаковал автосервис. В своем Telegram-канале он поделился фотографиями и опроверг фейк о якобы большом числе жертв. Ответственность за их распространение он возложил на украинский Центр информационно-психологических операций (ЦИПсО).

Официально заявляю: все это не соответствует действительности. Вся достоверная информация размещается на официальных ресурсах. Стараюсь всегда оперативно и честно информировать вас об обстановке! — добавил глава региона.

Хинштейн призвал жителей доверять только подтвержденным данным и не становиться жертвами информационной атаки.

Ранее стало известно, что при атаке беспилотника на автосервис в Сеймском округе умер 25-летний сотрудник предприятия. Еще трое мужчин получили осколочные ранения и были госпитализированы в областную больницу, где им оказывают всю необходимую помощь.

До этого трое мирных жителей пострадали при атаке ВСУ на жилой дом в селе Истопки Климовского района. Двое мужчин и женщина были госпитализированы, им оказали медицинскую помощь. Жилое здание получило повреждения, уточнил Богомаз.