27 февраля 2026 в 17:08

Джиган резко отреагировал на слова Самойловой о нем

Джиган решил больше не спасать семью после заявлений Оксаны Самойловой

Джиган Джиган Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Рэпер Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вейнштейн) решил больше не бороться за сохранение семьи со своей супругой Оксаной Самойловой после ее резких слов в его адрес, об этом он заявил в новом выпуске их реалити-шоу «Быть Джиганом и Оксаной». Если раньше артист пытался всеми способами исправить ситуацию, то теперь его оптимизм иссяк.

Джиган поделился, что изначально они с Оксаной планировали встретить Новый год на ферме, и он полностью взял на себя расходы. Однако после того, как супруга сделала несколько скандальных заявлений, включая насмешки над Джиганом и высказывания о желании родить от другого мужчины, его планы изменились.

Да пошло оно все. Какая ферма? Какой Новый год вместе? Я все делаю, чтобы сохранить семью, а меня пытаются просто в пол вкатать, харкнуть мне в лицо, — сказал Денис.

Ранее стало известно, что Джиган планирует разделить совместно нажитое имущество с Самойловой. В рамках бракоразводного процесса блогерша продает свои активы, а некоторые из ее компаний оказались убыточными. У Самойловой возникли финансовые трудности: ее компании ушли в минус или ликвидируются, а также накопились долги перед налоговой. Кроме того, за ней числится долг по неуплате налога и неоплаченные штрафы за нарушения ПДД.

Джиган
Оксана Самойлова
брак
супруги
