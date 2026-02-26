Стало известно, сколько может получить Джиган после развода с Самойловой

Стало известно, сколько может получить Джиган после развода с Самойловой Джиган потребовал с Самойловой 310 млн рублей за совместно нажитое имущество

Рэпер Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) намерен взыскать с жены Оксаны Самойловой половину совместно нажитого имущества — 310 млн рублей, утверждает Telegram-канал Mash. На фоне бракоразводного процесса блогер стремительно избавляется от активов: три ее компании оказались убыточными, накопились долги перед налоговой, а автопарк выставлен на продажу.

Так, ООО «Антураж» ушло в минус, «Семми бьюти» находится в стадии ликвидации, «Айэмспэшл» не приносит прибыли уже несколько лет, а счета «Фэмэли фест» заблокировали еще осенью 2024-го из-за непредоставленных документов. К тому же Самойлова лишилась статуса самозанятой.

Имеются проблемы и с Федеральной налоговой службой: блогер не уплатила налог с рекламных поступлений, и теперь за ней числится долг в 714 тыс. рублей. Также за пять лет на ее Rolls-Royce накопилось 245 неоплаченных штрафов на сумму около 200 тыс. рублей.

Все это происходит на фоне развода с Джиганом. Изначально интересы Самойловой защищал брачный договор 2020 года, по которому все имущество остается ей. Однако теперь музыкант намерен оспорить документ. Он готовит доказательства, что во время подписания находился в невменяемом состоянии.

В список потенциально делимого имущества входят особняк в «Шато Соверен» (350 млн рублей) и несколько квартир в Москве. Также под раздел попадают автомобили: Rolls-Royce Ghost (35 млн рублей), Tesla Cybertruck (22 млн рублей), Cadillac Escalade (15–20 млн рублей), Mercedes-Benz S-класса (10–12 млн рублей), Volkswagen Multivan (8 млн рублей). Помимо этого, у супругов есть фермерское хозяйство за 100 млн рублей и дом в Подмосковье за 160 млн рублей.

Ранее Самойлова пожаловалась, что после разрыва с Джиганом ее новые знакомые подвергаются давлению со стороны супруга. В шоу «Быть Джиганом и Оксаной» модель рассказала, что рэпер звонит мужчинам из ее окружения и угрожает им.