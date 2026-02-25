Развод с Алферовой, слухи о браке, потеря друзей: как живет Егор Бероев

Актер Егор Бероев, по данным СМИ, женился на молодой возлюбленной после развода с коллегой Ксенией Алферовой. Что известно о его карьере, личной жизни и отношении в спецоперации?

Чем известен Бероев

Егор Бероев родился 9 октября 1977 года в Москве, окончил Высшее театральное училище им. М. С. Щепкина. Актер дебютировал в кино в 1994 году в фильме «Посвящение в любовь». В 2014 году был ведущим программы «Жди меня».

Наибольшую популярность Бероеву принесла роль Эраста Фандорина в ленте «Турецкий гамбит». Также он снимался в лентах «Адмирал», «В ожидании моря», «Перевал Дятлова», «Наследие», «Дорога к дому», «На солнце вдоль рядов кукурузы», «Родные люди» и других.

На настоящий момент в его фильмографии около 80 работ.

Что известно о разводе Бероева с Алферовой

Егор Бероев более 20 лет состоял в браке с Ксенией Алферовой. Они познакомились на съемках сериала «Московские окна» в 2001 году, спустя два года поженились.

В 2007 году у пары родилась дочь Евдокия. В 2018 году Бероев и Алферова сообщили в соцсетях, что стали опекунами подростка по имени Влад с синдромом Дауна, который остался без родителей.

В феврале стало известно о разводе Бероева и Алферовой. По словам актера, они расстались еще в 2022 году.

«Семьи у нас с Ксенией нет уже давно. Я расстался с ней в 2022 году, мы официально разведены, и я давно уже живу своей жизнью. С уважением отношусь к годам, прожитым вместе с ней, и желаю Ксении всего самого-самого доброго. Также я благодарен Ксении за все хорошее и плохое, что было в нашей семье», — сообщил он в соцсетях.

Актер Егор Бероев с женой Ксенией Алферовой Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алферова отметила, что Бероев допустил ошибку, когда сказал об их разрыве в 2022 году.

«Я бы поспорила с хронологией. Но она, видимо, у каждого своя. <…> Я бы хотела попросить людей перестать по возможности это обсуждать так бурно. Каждый человек может сделать что-то под влиянием тех или иных эмоций, а потом сильно пожалеть об этом. Не стоит его убивать, а словом можно убить, поверьте», — заявила она.

В программе «Ты не поверишь!», говоря о разводе, актриса заверила, что она верный человек.

«Да. Я могу только за себя говорить, за свои чувства. Я — человек верный. А вот за чужие чувства ничего говорить не могу», — сообщила Алферова.

Что известно о новом браке Бероева

По данным Telegram-канала «НеМалахов», Егор Бероев тайно женился на 21-летней выпускнице хореографического колледжа Анне Панкратовой.

«На днях 48-летний Бероев женился на танцовщице Анне Панкратовой, 21 года от роду. Кроме того, Бероев снял ее в фильме „Кукла“, где выступил режиссером и сценаристом», — говорится в сообщении канала.

Как Бероев потерял друзей на фоне СВО

Егор Бероев поддерживает проведение спецоперации. По словам артиста, из-за его позиции от него отвернулись многие друзья.

«За последние годы, как идет СВО, очень многое проявилось, прояснилось. Стало понятно, кто есть кто. Ведь многие мои друзья отвернулись от меня. Сначала — когда была эпидемия и я выступал за добровольную вакцинацию. Потом — когда я поддержал страну, президента и армию», — рассказал он.

Бероев считает, что актеры «очень соблазняемые» люди, которым важно много зарабатывать, путешествовать и иметь недвижимость за границей.

Егор Бероев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чем сейчас занимается Бероев

Егор Бероев в 48 лет продолжает творческую деятельность. В январе с ним состоялась премьера спортивной драмы «Золотой дубль».

Актер часто ездит в Донбасс с гуманитарной миссией и для съемок лент о жизни местных. По его словам, во время рабочих поездок он не единожды попадал под обстрел «Градов».

