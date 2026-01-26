«Надо быть со своими»: Бероев раскрыл, зачем нужен фильм об СВО Актер Бероев: фильм об СВО приведет к пониманию того, что нужно быть со своими

Человек должен искренне прийти к пониманию, что, когда идет конфликт, нужно быть со «своими», заявил актер Егор Бероев корреспонденту NEWS.ru на премьере спортивной драмы «Золотой дубль» в московском кинотеатре «Синема Парк Мосфильм». Таким образом он ответил на вопрос о съемках нового фильма о событиях в Мариуполе во время СВО.

Не все люди понимают это сразу. Кто-то понимает постепенно. Нужно дать пространство человеку, чтобы он пришел искренне к пониманию, того, что такое наша страна и кто такие «наши». И что в момент, когда идет конфликт, нужно быть со своими. Поэтому подождем, — заявил он.

Ранее сын режиссера фильма «Брат» Федор Балабанов заявил, что хороший фильм об СВО может снять непосредственный участник этих событий. По его мнению, чтобы снимать такое кино, автор должен на себе прочувствовать произошедшее.

До этого сообщалось, что полнометражный художественный фильм «Сапер» о событиях СВО готовятся снимать на территории Запорожской области. Как заявила режиссер Лика Крылаева, она уже прибыла в регион, осмотрела локации и пообщалась с российскими бойцами.