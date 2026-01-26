Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 января 2026 в 21:13

«Надо быть со своими»: Бероев раскрыл, зачем нужен фильм об СВО

Актер Бероев: фильм об СВО приведет к пониманию того, что нужно быть со своими

Егор Бероев Егор Бероев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Человек должен искренне прийти к пониманию, что, когда идет конфликт, нужно быть со «своими», заявил актер Егор Бероев корреспонденту NEWS.ru на премьере спортивной драмы «Золотой дубль» в московском кинотеатре «Синема Парк Мосфильм». Таким образом он ответил на вопрос о съемках нового фильма о событиях в Мариуполе во время СВО.

Не все люди понимают это сразу. Кто-то понимает постепенно. Нужно дать пространство человеку, чтобы он пришел искренне к пониманию, того, что такое наша страна и кто такие «наши». И что в момент, когда идет конфликт, нужно быть со своими. Поэтому подождем, — заявил он.

Ранее сын режиссера фильма «Брат» Федор Балабанов заявил, что хороший фильм об СВО может снять непосредственный участник этих событий. По его мнению, чтобы снимать такое кино, автор должен на себе прочувствовать произошедшее.

До этого сообщалось, что полнометражный художественный фильм «Сапер» о событиях СВО готовятся снимать на территории Запорожской области. Как заявила режиссер Лика Крылаева, она уже прибыла в регион, осмотрела локации и пообщалась с российскими бойцами.

шоу
актеры
фильмы
Егор Бероев
Александр Чеков
А. Чеков
Оксана Прачёва
О. Прачёва
Сергей Петров
С. Петров
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Западе раскрыли, о чем чаще всего размышляет Трамп
Появились кадры снежного циклона над Москвой из космоса
Зачем утеплять теплицу в мороз: способы, которые продлят жизнь вашему парнику
В Москве отменили премьеру спектакля по пьесе Бродского
Фильм Бекмамбетова обошел в США «Аватар 3»: чем режиссер покорил зрителей
ВВС США начали масштабную переброску военных грузов на Ближний Восток
Названа главная проблема на рынке жилья после 2027 года
Блогера с маленькой дочерью задержали в аэропорту из-за новых правил
«Надо быть со своими»: Бероев раскрыл, зачем нужен фильм об СВО
Каско и ОСАГО: в чем разница, как снизить стоимость страховки
Над Брянской областью сбили украинскую ракету
Алферова и Бероев впервые появились на публике без обручальных колец
В России предложили исключать детей из школ за «неуды»
Назван способ снизить сердечно-сосудистые риски у населения
«К детям нельзя»: Алферова унизила мужа Собчак из-за назначения в МХАТ
Адвокат упал в обморок после услышанного приговора по делу Merlion
В Удмуртии поймали «воспитывавшего» крестницу педофила
Военэксперт разоблачил возможный обман Пентагона с внедрением ИИ
Еще одна страна ЕС ввела новые ограничения для российских дипломатов
IT-эксперт объяснил, почему Google решила сотрудничать с Пентагоном
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно
Семья и жизнь

Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами
Семья и жизнь

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной
Общество

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.