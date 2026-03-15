Раскрыто, ударит ли Трамп ядерным оружием по Ирану Политолог Журавлев: Трампу не дадут применить ядерное оружие против Ирана

Президенту США Дональду Трампу не позволят применить ядерное оружие в конфликте с Ираном, заявил в интервью информационной службе «Вести» политолог, научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Эксперт подчеркнул, что атомная бомба — это последний довод и после ее использования пугать врагов будет нечем, поэтому никто не даст Трампу ею воспользоваться.

Это же последний довод королей — атомное оружие. И его применение очень опасно для тех, кто его применяет, потому что потом уже пугать будет нечем. <...> И Трампу никто не позволит воспользоваться последним доводом, — сказал эксперт.

Ранее британский аналитик Джордж Гэллоуэй сообщил об отправке на Ближний Восток американского «самолета Судного дня», несущего ядерный боезапас. Политик предупредил, что применение атомного арсенала в этом регионе может обернуться проблемами для всей планеты, создав опасный прецедент для более частого использования подобного вооружения в будущем.

До этого основатель файлообменных платформ Megaupload и Mega Ким Дотком высказал мнение, что США и Израиль могут применить ядерное оружие против Ирана, на что указывает требование Трампа о безоговорочной капитуляции Тегерана. По его словам, Вашингтон и Тель-Авив проигрывают.