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12 июня 2026 в 16:39

«Четвертый разряд»: Путин раскрыл свою рабочую специальность

Путин сообщил о наличии у него четвертого разряда плотника

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
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Президент РФ Владимир Путин в ходе неформального общения с участниками церемонии ко Дню России в Кремле напомнил о том, что у него четвертый разряд плотника. Глава государства заявил об этом во время общения с лауреатами госпремий и Героями Труда в Кремле, когда один из награжденных сообщил, что он фрезеровщик.

А у меня четвертый разряд плотника, — ответил российский лидер.

Государственных премий и званий Героев Труда в этом году удостоены представители медицины, науки, промышленности, культуры и общественной сферы. Среди них — экс‑омбудсмен Татьяна Москалькова, режиссер Андрей Кончаловский, ректор МГУ Виктор Садовничий и народная артистка Марина Неелова. Высокой награды также удостоен коллектив ученых и инженеров, чьи разработки внесли весомый вклад в развитие нефтедобывающей отрасли и медицины.

Ранее в ходе неформального общения с обладателями государственных наград в Кремле Путин отметил, что страна гордится награжденными. Сами награжденные пожелали президенту здоровья, попросили беречь себя и выразили гордость за него.

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