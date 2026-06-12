«Четвертый разряд»: Путин раскрыл свою рабочую специальность Путин сообщил о наличии у него четвертого разряда плотника

Президент РФ Владимир Путин в ходе неформального общения с участниками церемонии ко Дню России в Кремле напомнил о том, что у него четвертый разряд плотника. Глава государства заявил об этом во время общения с лауреатами госпремий и Героями Труда в Кремле, когда один из награжденных сообщил, что он фрезеровщик.

А у меня четвертый разряд плотника, — ответил российский лидер.

Государственных премий и званий Героев Труда в этом году удостоены представители медицины, науки, промышленности, культуры и общественной сферы. Среди них — экс‑омбудсмен Татьяна Москалькова, режиссер Андрей Кончаловский, ректор МГУ Виктор Садовничий и народная артистка Марина Неелова. Высокой награды также удостоен коллектив ученых и инженеров, чьи разработки внесли весомый вклад в развитие нефтедобывающей отрасли и медицины.

Ранее в ходе неформального общения с обладателями государственных наград в Кремле Путин отметил, что страна гордится награжденными. Сами награжденные пожелали президенту здоровья, попросили беречь себя и выразили гордость за него.