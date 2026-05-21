«Мы вами гордимся»: Путин обратился к обладателям госнаград Владимир Путин пожелал обладателям госнаград всего самого доброго

В ходе неформального общения с обладателями государственных наград в Кремле президент России Владимир Путин отметил, что страна гордится награжденными, сообщает пресс-служба Кремля. Сами награжденные пожелали президенту здоровья, попросили беречь себя и выразили гордость за него. В ответ Путин также пожелал им всего самого доброго и поздравил с получением наград.

Посылаю вам ответную шайбу. Мы все вами гордимся, — заявил Путин.

Ранее глава государства вручил в Кремле государственные награды. Среди награжденных были участники специальной военной операции, народные артисты Надежда Бабкина и Юрий Антонов, а также другие представители различных сфер. Руководителя цирка на проспекте Вернадского Аскольда Запашного наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Также Путин вручил орден «За доблестный труд» гендиректору Первого канала Константину Эрнсту.

До этого Путин наградил руководителя администрации Горловки Ивана Приходько медалью «За храбрость» II степени. Глава муниципалитета ДНР получил награду за весомые заслуги и отвагу при исполнении служебного долга.