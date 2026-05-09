09 мая 2026 в 17:45

Чешский чемпион Фукса отказался выйти на награждение с россиянином

Мартин Фукса
Олимпийский чемпион из Чехии Мартин Фукса отказался выходить на церемонию награждения после победы на этапе Кубка мира в венгерском Сегеде, сообщила ТАСС генеральный секретарь Федерации каноэ России Елена Исхакова. Спортсмен выразил протест против решения организаторов вручить две золотые медали. Одной из наград был удостоен российский каноист Захар Петров, выступающий в нейтральном статусе.

Он обиделся на то, что судьи пересмотрели первоначальное решение, присвоив второе золото Петрову, и не вышел на церемонию награждения. Может ли этот демарш быть как-то наказан? Да, его действия могут быть признаны как неспортивное поведение, за которое могут дисквалифицировать, — сообщила Исхакова.

Инцидент произошел 9 мая после того, как в решающем заезде оба атлета показали идентичное время — 3 минуты 41,46 секунды. Первоначально сообщалось, что Петров отстал от лидера на 0,01 секунды, однако судейская коллегия пересмотрела результаты и признала финиш одновременным.

Этап Кубка мира в Венгрии имеет важное значение, так как является ключевым элементом квалификации на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе. Несмотря на спортивное решение судей, чешский атлет предпочел проигнорировать торжественную часть мероприятия.

Ранее международная федерация плавания (World Aquatics) допустила россиян до международных соревнований. Как сообщила пресс-служба организации, они могут выступать под национальными флагом и гимном.

