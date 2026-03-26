Российский призер чемпионата Европы по гребле умерла в 43 года

Бронзовый призер чемпионата Европы по гребле на байдарках и бывшая член сборной России Марина Яцун скончалась в возрасте 43 лет, сообщили в Telegram-канале Федерации каноэ России. Экс-спортсменка ушла из жизни 24 марта после продолжительной болезни.

Прощание с ней состоится в пятницу, 27 марта, в Москве. В федерации отметили, что для всех, кто знал Яцун, она навсегда останется примером душевной щедрости и преданности своему делу.

Светлая, добрая память о ней навсегда сохранится в сердцах родных, близких, коллег, воспитанников и всех, кому посчастливилось быть с ней знакомым. Выражаем глубокие соболезнования семье, родным и близким Марины Юрьевны, — сказано в сообщении.

Яцун имела звание мастера спорта России международного класса. Свою главную награду она завоевала в 2002 году, став бронзовым призером чемпионата Европы в экипаже байдарки-четверки на дистанции 200 метров.

