Ушла из жизни звезда сериала «Сверхъестественное»

Канадская актриса Кэрри Энн Флеминг, известная по ролям в сериалах «Сверхъестественное» и «Я — зомби», умерла на 52-м году жизни, пишет американский журнал Variety. По его информации, причиной смерти стали осложнения, вызванные раком груди. Ее коллега по «Сверхъестественному» Джим Бивер подтвердил, что актриса скончалась 26 февраля.

Флеминг родилась в Канаде в 1974 году, занималась драматическим искусством в Виктории, играла в театре и танцевальной труппе. На ее счету роли в фильмах «Мастера ужасов», «Зубная фея», «Кровососы», а также в театральных постановках «Шум за сценой», «Ромео и Джульетта», «Стальные магнолии» и «Слава». У актрисы осталась дочь Мадалин Роуз.

