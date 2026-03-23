23 марта 2026 в 09:12

Ушла из жизни звезда сериала «Сверхъестественное»

Актриса «Сверхъестественного» Кэрри Энн Флеминг умерла на 52 году жизни

Канадская актриса Кэрри Энн Флеминг, известная по ролям в сериалах «Сверхъестественное» и «Я — зомби», умерла на 52-м году жизни, пишет американский журнал Variety. По его информации, причиной смерти стали осложнения, вызванные раком груди. Ее коллега по «Сверхъестественному» Джим Бивер подтвердил, что актриса скончалась 26 февраля.

Умерла канадская актриса Кэрри Энн Флеминг, известная по ролям в сериалах «Я — зомби» и «Сверхъестественное». Она скончалась 26 февраля в городе Сидни в Британской Колумбии, — говорится в материале.

Флеминг родилась в Канаде в 1974 году, занималась драматическим искусством в Виктории, играла в театре и танцевальной труппе. На ее счету роли в фильмах «Мастера ужасов», «Зубная фея», «Кровососы», а также в театральных постановках «Шум за сценой», «Ромео и Джульетта», «Стальные магнолии» и «Слава». У актрисы осталась дочь Мадалин Роуз.

До этого на 90-м году жизни скончался актер Мэтт Кларк, известный по роли бармена в фильме «Назад в будущее 3». Незадолго до смерти артист перенес сложную операцию на позвоночнике.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ФСБ предотвратила покушение на донецкого чиновника
«Витают в воздухе»: Мирошник предрек провокации Киева против Венгрии
Лиза Моряк и Сарик Андреасян станут многодетными родителями
Россия может запустить прямые рейсы в одну из стран Южной Америки
Пугающая находка на остановке обернулась приездом группы ОМОН «Сибирь»
Губернатор рассказал о ранении волонтеров, доставлявших гумпомощь
Маск анонсировал запуск крупного ИИ-проекта «Терафаб»
США пытались убедить Киев вывести войска из Донбасса
Татьяну Буланову госпитализировали после концерта
Над Тегераном образовалось токсичное облако
В европейской столице подожгли машины еврейской службы скорой помощи
Ушла из жизни звезда сериала «Сверхъестественное»
Хирург раскрыла, можно ли делать липосакцию сразу нескольких зон
В Европе раскрыли четыре возможных сценария для Трампа на Ближнем Востоке
Врачебная ошибка при родах убила младенца
В центре Москвы пресекли работу кол-центра телефонных мошенников
Экспедиция Конюхова оставила в Антарктиде один памятный знак
Что известно о полчищах БПЛА, атаковавших Ленинградскую область
«В конце очереди»: Дмитриев указал на промах ЕС в энергетическом вопросе
В студии известного рок-музыканта нашли огромный склад наркотиков
Дальше
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 22 марта: где сбои в России

