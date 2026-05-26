Зеленский, видео в чулках, слухи о замужестве: как живет актриса Ходченкова

Заслуженная артистка России Светлана Ходченкова продолжает творческую деятельность. В каких проектах она задействована сейчас, что известно о ее личной жизни?

Чем известна Ходченкова

Светлана Ходченкова родилась 21 января 1983 года в Москве. Окончила Театральный институт имени Щукина.

Актриса снималась в лентах «Благословите женщину», «Любовь в большом городе», «Одноклассники», «8 первых свиданий», «Мамы», «Я „любила“ мужа», «Маме снова 17», «Спойлер», «Пророк. История Александра Пушкина» и других.

Всего в ее фильмографии более 110 работ.

Что известно о личной жизни Ходченковой

С 2005 по 2010 год Светлана Ходченкова была замужем за коллегой Владимиром Яглычем.

В 2011 году актриса встречалась с бизнесменом Георгием Петришиным. В 2015 году он сделал ей предложение руки и сердца, она приняла его, однако свадьба так и не состоялась.

Сейчас она не раскрывает подробности личной жизни. По данным KP.RU, Ходченкова тайно вышла замуж в прошлом году.

«Светлана Ходченкова не делится сама подробностями личной жизни. Но у нее действительно есть любимый мужчина, который о ней заботится. Она вышла замуж не „давно“, а в прошлом году. Муж и не актер, и не режиссер. Говорят, что это успешный бизнесмен, в том числе в сфере IT», — раскрыл изданию продюсер из киноиндустрии.

Детей у 43-летней артистки нет.

Что Ходченкова говорила о Зеленском

Светлана Ходченкова и Владимир Зеленский в фильме «Любовь в большом городе» Фото: РИА Новости

В апреле 2019 года Светлана Ходченкова сделала комплимент украинскому политику Владимиру Зеленскому. Тогда актриса назвала его «безумно харизматичным и с нереальным чувством юмора».

Артисты вместе снимались в нескольких лентах.

«Могу сказать о нем только самое лучшее. Столько фильмов, сколько у меня было с Владимиром Зеленским, у меня не было ни с одним партнером. „Любовь в большом городе“ — три картины. „Наполеон и Жозефина“, „Ржевский против Наполеона“, „Служебный роман. Наше время“. И еще была история, где я снялась в каком-то эпизоде, и там тоже снимался Владимир. Он человек с нереальным чувством юмора, безумно харизматичный и с таким потрясающим голосом! Мне кажется, ни одна женщина не может устоять перед таким голосом. И как человек он замечательный. Очень легко и интересно с ним разговаривать и работать», — сказала Ходченкова KP.RU.

Однако в июле прошлого года артистку внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец» из-за визитов в Крым, которые Киев считает незаконным пересечением границы. Дополнительным основанием для внесения в базу была названа якобы незаконная коммерческая деятельность Ходченковой на полуострове.

Чем сейчас занимается Ходченкова

Светлана Ходченкова продолжает творческую деятельность. Она задействована в постановке «Зал ожидания».

В 2025 году артистка снялась в картине «Яга на нашу голову». В скором времени также выйдут проекты «Волшебник Изумрудного города. Великий и ужасный», «Волшебник Изумрудного города. Возвращение домой», «Большая фарма», «Жемчуг», «Анна К», «Отель „У погибшего альпиниста“» и «Кровь на танцполе» с ее участием.

Светлана Ходченкова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Недавно актриса опубликовала в соцсетях видео, где она в шортах и чулках выполняет сложные трюки на пилоне. В комментариях она призналась, что это не просто красивые движения, а настоящий тяжелый труд.

«Да. Это спорт. Сначала ты прощаешься с нежной кожей на руках. Далее — все остальное», — рассказала Ходченкова.

