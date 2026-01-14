Атака США на Венесуэлу
14 января 2026 в 02:15

Брак и развод с Ходченковой, Голливуд: где сейчас актер Владимир Яглыч

Владимир Яглыч Владимир Яглыч Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Российский актер Владимир Яглыч 14 января отмечает свой 43-й день рождения. Как сложилась личная жизнь и карьера артиста, почему он отказался от мечты работать в Голливуде?

Как прославился Яглыч

Владимир Яглыч появился на свет 14 января 1983 года в столице России. Он завершил обучение в Высшем театральном училище имени Бориса Щукина.

Актер принимал участие в съемках фильмов «Две судьбы», «Звезда эпохи», «Не родись красивой», «Солдаты-9», «Мы из будущего», «Ты и я», «Откройте, это я», «Поцелуй Сократа», «Пять невест», «Под прикрытием», «Поворот судьбы», «Екатерина», «Экипаж», «Команда Б», «Девушки бывают разные», «Гудбай, Америка», «Подарок», «Моя ужасная сестра», «ВСЛУХ!», «Ухожу красиво», «Конец славы», «Открытый брак», «Любви не бывает?» и других.

Всего в его фильмографии на данный момент 90 работ.

Как сложилась личная жизнь Яглыча

В 2005 году Владимир Яглыч женился на заслуженной артистке России Светлане Ходченковой.

В картине «Тихий московский дворик» Владимир сыграл мужа Светланы, после чего пара вновь оказалась в кадре в «Карусели». Тогда и начались отношения влюбленных, которые вылились в пятилетний брак. Однако в 2010 году союз распался.

В 2011 году актер завязал романтические отношения с коллегой Анной Старшенбаум. Согласно информации, опубликованной в СМИ, именно это стало причиной первого расставания Старшенбаум с ее мужем Алексеем Бардуковым.

«Роман с Яглычем — очень яркая страница в моей жизни. Страсть, боль, страдание — все это я пережила с Володей. Раз 10 за тот год общения с ним я хотела покончить с собой. Одним словом, это был даже не роман, а сплошной экшен», — вспоминала артистка.

В 2013 году появилась информация о том, что у Яглыча роман с партнершей по шоу «Ледниковый период», экс-чемпионкой мира по фигурному катанию в танцах на льду Оксаной Домниной.

По информации СМИ, в 2014 году пара рассталась и Домнина вернулась к фигуристу Роману Костомарову. При этом сама Домнина эту информацию отрицала.

В 2015 году Яглыч начал встречаться с актрисой Антониной Паперной. В 2017 году у пары родилась дочь Ева, а в 2020 году — сын Даниил.

Сейчас он не раскрывает подробности своей личной жизни.

Почему Яглыч отказался от отъезда из России

Владимир Яглыч рассказал, что мечтал работать в Голливуде, однако, проведя время за границей, понял, что для достижения целей ему придется покинуть родину. Поэтому артист отказался от этой цели.

«Мне очень нравится дома. У меня тут мама, тут все мои родные — куда я поеду без них? Об этом можно было бы очень красиво мечтать, но реальность показала совсем другую картинку», — признавался Яглыч.

Анастасия Аржевитина
А. Аржевитина
Брак и развод с Ходченковой, Голливуд: где сейчас актер Владимир Яглыч
