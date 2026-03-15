15 марта 2026 в 22:30

Полиция в Иране задержала 500 человек по подозрению в шпионаже

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Иранские правоохранительные органы задержали не менее 500 жителей страны, сообщил начальник полиции исламской республики Реза Радан. По его словам, они подозреваются в сотрудничестве с противником.

Радан уточнил, что 250 из этих 500 человек являлись важными фигурами. Они предоставляли информацию для нанесения ударов по целям, поддерживали связь с группировками и пытались нарушить общественный порядок, пояснил глава ведомства.

Ранее в иранском городе Урмия по подозрению в шпионаже и сотрудничестве с израильскими спецслужбами задержали 20 человек. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили и пресекли деятельность нескольких сетей наемников, которые были связаны с еврейским государством. По словам представителя местной прокуратуры, задержанные передавали Израилю различные сведения. Они касались расположения военных подразделений, полицейских структур и других объектов, которые обеспечивают безопасность.

До этого представитель Центрального штаба вооруженных сил «Хатам аль-Анбия» заявил, что американские военные базы на территории ОАЭ стали законными целями для иранских сил. Он отметил, что такая позиция была озвучена в том числе после атаки на остров Абу-Муса. Кроме того, иранское командование обратилось к мусульманам, проживающим в Эмиратах, с призывом убрать американскую инфраструктуру из портов и городов.

Иран
шпионы
полиция
задержания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украинские беспилотники вновь попытались атаковать Москву
Над российским регионом сбили семь беспилотников
Полиция в Иране задержала 500 человек по подозрению в шпионаже
В Шебекинском округе дрон атаковал микроавтобус с людьми
Командир ВСУ решил увековечить себя в искусстве
Командир ВСУ нанял певицу для восхваления себя на фоне гибели солдат
В администрации США обсудят дополнительные расходы на войну с Ираном
Пушилин раскрыл, куда двигается фронт в ДНР
Венгрия поставила Украине жесткие условия по одному вопросу
Над Брянской областью сбили почти сотню беспилотников
Минобороны сообщило о массовой атаке беспилотников на регионы
«Это неправда»: Дубцову обвинили в использовании ИИ
Крым, комплимент Зеленскому, порванное платье: как живет актриса Ходченкова
«Повод для гордости»: Костомаров оценил успех паралимпийцев
Неизвестный беспилотник «заглянул» на итальянскую военную базу
Опасность атаки БПЛА объявили в российском регионе
Около сотни российских туристов застряли на границе в Верхнем Ларсе
Иранские БПЛА атаковали ближневосточную страну
Украина устроила экологическую катастрофу в Молдавии
Иранские дроны повредили радиолокационную систему аэропорта Кувейта
Дальше
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор
