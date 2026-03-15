Полиция в Иране задержала 500 человек по подозрению в шпионаже

Иранские правоохранительные органы задержали не менее 500 жителей страны, сообщил начальник полиции исламской республики Реза Радан. По его словам, они подозреваются в сотрудничестве с противником.

Радан уточнил, что 250 из этих 500 человек являлись важными фигурами. Они предоставляли информацию для нанесения ударов по целям, поддерживали связь с группировками и пытались нарушить общественный порядок, пояснил глава ведомства.

Ранее в иранском городе Урмия по подозрению в шпионаже и сотрудничестве с израильскими спецслужбами задержали 20 человек. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили и пресекли деятельность нескольких сетей наемников, которые были связаны с еврейским государством. По словам представителя местной прокуратуры, задержанные передавали Израилю различные сведения. Они касались расположения военных подразделений, полицейских структур и других объектов, которые обеспечивают безопасность.

До этого представитель Центрального штаба вооруженных сил «Хатам аль-Анбия» заявил, что американские военные базы на территории ОАЭ стали законными целями для иранских сил. Он отметил, что такая позиция была озвучена в том числе после атаки на остров Абу-Муса. Кроме того, иранское командование обратилось к мусульманам, проживающим в Эмиратах, с призывом убрать американскую инфраструктуру из портов и городов.