Следователи вернулись к делу о смерти выпившего минералки россиянина

Следователи в Северной Осетии возобновили расследование уголовного дела о гибели жителя Владикавказа после употребления минеральной воды «Джермук», сообщило СУСК РФ по региону. Отмечается, что инцидент произошел в феврале 2024 года, но причастные к отравлению лица так и не были установлены.

На тот момент, несмотря на комплекс проведенных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, установить лиц, причастных к совершенному преступлению, не представилось возможным. Предварительное следствие было приостановлено. В марте 2026 года в связи с вновь открывшимися обстоятельствами производство по уголовному делу возобновлено, — говорится в сообщении.

По информации ведомства, 11 февраля 2024 года 65-летний мужчина приобрел во Владикавказе минеральную воду «Джермук» и выпил ее. После этого у него резко ухудшилось самочувствие, появились признаки сильного недомогания. Мужчину госпитализировали, и, несмотря на оперативную медицинскую помощь, спасти его не удалось.

Глава округа Муром Евгений Рычков заявил, что причиной массового отравления жителей, вероятно, стал норовирус. По его словам, инфекция распространяется разными путями, включая воздушно-капельный и контактно-бытовой. Случаи заражения не связали с ремонтом канализации, но в водоканале усилили хлорирование воды.