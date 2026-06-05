Названа возможная причина жестокой расправы над беременной москвичкой

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05 июня 2026 в 09:50

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Причиной убийства беременной женщины в Москве могла стать ссора

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Причиной убийства 28-летней беременной женщины в Москве могла стать ссора, заявил в беседе с ТАСС источник в правоохранительных органах. По его словам, подозреваемый, вероятно, был пьян. В результате между ним и жертвой произошел конфликт.

Подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел к погибшей. Между ними завязался конфликт, в ходе которого мужчина задушил женщину, — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что тело беременной россиянки с признаками насильственной смерти было обнаружено в квартире жилого дома на Алтайской улице. По подозрению в совершении преступления задержан ее знакомый. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности».

До этого следователи задержали жителя Ельца, который поднял пятилетнюю падчерицу и бросил ее с высоты своего роста. Пьяный мужчина поссорился с сожительницей, схватил ее дочь и швырнул. Девочка получила перелом основания свода черепа.

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