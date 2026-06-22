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22 июня 2026 в 20:59

Стало известно о самочувствии помещенной в СИЗО беременной дагестанки

Правозащитник Хадулаев: у сидящей в СИЗО беременной дагестанки началась одышка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Беременная 39-летняя Джамиля Гарунова, находящаяся в СИЗО, плохо себя чувствует, отметил в беседе с NEWS.ru председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев. По его словам, у женщины началась одышка.

Джамиля тяжело дышит. У нее еще есть болезнь. Женщина находится на шестом месяце беременности, — сказал Хадулаев.

По словам правозащитника, бывший супруг Гаруновой написал на нее заявление в полицию, обвинив в хищении крупной суммы денег. В результате против женщины возбудили уголовное дело о мошенничестве.

Собеседник добавил, что суд еще не вынес вердикт, поэтому на Джамилю распространяются все льготы и государственное медобслуживание.

Хадулаев также отметил, что 29 июня состоится заседание по пересмотру меры пресечения подозреваемой. Он надеется на то, что широкий общественный резонанс поможет вернуть женщину домой. Правозащитник посоветовал Джамиле сохранять спокойствие и думать исключительно о своем здоровье. Глава ОНК Дагестана заявил со ссылкой на слова супруга Джамили, что у нее должна была родиться двойня, однако один плод замер.

Ранее председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов сообщил, что молодых самозанятых матерей нужно обеспечить минимальными пособиями по беременности, родам и уходу за ребенком за счет государства. Более высокие выплаты, по его словам, могут формироваться через добровольные страховые взносы.

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