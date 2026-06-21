Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
21 июня 2026 в 04:36

В ГД предложили новые льготы для молодых мам

Миронов: молодым самозанятым мамам нужно гарантировать декретные выплаты

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Молодых самозанятых матерей нужно обеспечить минимальными пособиями по беременности, родам и уходу за ребенком за счет государства, заявил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов в беседе с ТАСС. Более высокие выплаты, по его словам, могут формироваться через добровольные страховые взносы.

Считаю, что минимальные пособия по беременности и родам, по уходу за ребенком самозанятым мамам должно обеспечивать государство. А более существенные выплаты могут формироваться за счет добровольных страховых взносов, — сказал политик.

Он напомнил, что с сентября прошлого года увеличены пособия для студенток, и теперь предлагает распространить аналогичную поддержку на самозанятых женщин, ограничив возраст до 35 лет. По его оценке, это коснется около 2,5 млн человек.

До этого первый зампред комитета Госдумы по информполитике Марина Ким обратила внимание, что женщинам-предпринимательницам, воспитывающим детей, следует предоставить налоговые льготы на период до достижения ребенком семилетнего возраста. Инициатива, получившая название «Мамин ОКВЭД», призвана снизить риски для бизнеса в период декрета. Региональные власти смогут снижать для женщин ставку УСН с 6% до 1% (при базе «доходы») и с 15% до 5% (при базе «доходы минус расходы»). Для самозанятых мам предлагается снизить налог на профессиональный доход до 1%.

Общество
самозанятые
льготы
декретные
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Аналитики подсчитали стоимость самого бюджетного летнего супа
Финальный вариант кроссовера Lada Azimut: цена, двигатель, КПП, мультимедиа
В ГД предложили новые льготы для молодых мам
Раскрыто, можно ли футболистам из ДР Конго ехать на ЧМ из-за Эболы
Потеря ребенка, молодой возлюбленный, Табаков: куда пропала Ирина Пегова
Российская семья попала в смертельное ДТП в Восточной Европе
Стало известно, кто определит формат выпускных вечеров в 2026 году
Сколько стоит доехать от Москвы до Сочи летом 2026-го по платной М-4 «Дон»
Россиян в 2027 году ждет революция скоростей на трассах
Облава на наркоторговцев во Франции закончилась сенсационной находкой
В Венгрии выдвинули особое условие для принятия Украины в ЕС
«Театральный демарш»: Польша может испортить жизнь мечтающей о ЕС Украине
В Конгрессе США нашлись «спонсоры» для нацистов ВСУ
Цены на автомобили: прогноз на 2026-й — почему продают дешевле прайса
Россия получает все новые доказательства о неонацистской природе Украины
Вирусолог связал биолаборатории США и советское наследие
Жизнь в Израиле, мнение об СВО, отсутствие ролей: как сейчас живет Сафонов
Премьер Словакии раскрыл, с каким политиком он всегда готов на диалог
Стало известно, как армия России раздавила логистику ВСУ в Константиновке
«Игра окончена»: союзники Стармера озвучили, когда он подаст в отставку
Дальше
Самое популярное
Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая
Семья и жизнь

Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть
Общество

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака
Семья и жизнь

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.