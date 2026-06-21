В ГД предложили новые льготы для молодых мам

Молодых самозанятых матерей нужно обеспечить минимальными пособиями по беременности, родам и уходу за ребенком за счет государства, заявил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов в беседе с ТАСС. Более высокие выплаты, по его словам, могут формироваться через добровольные страховые взносы.

Считаю, что минимальные пособия по беременности и родам, по уходу за ребенком самозанятым мамам должно обеспечивать государство. А более существенные выплаты могут формироваться за счет добровольных страховых взносов, — сказал политик.

Он напомнил, что с сентября прошлого года увеличены пособия для студенток, и теперь предлагает распространить аналогичную поддержку на самозанятых женщин, ограничив возраст до 35 лет. По его оценке, это коснется около 2,5 млн человек.

До этого первый зампред комитета Госдумы по информполитике Марина Ким обратила внимание, что женщинам-предпринимательницам, воспитывающим детей, следует предоставить налоговые льготы на период до достижения ребенком семилетнего возраста. Инициатива, получившая название «Мамин ОКВЭД», призвана снизить риски для бизнеса в период декрета. Региональные власти смогут снижать для женщин ставку УСН с 6% до 1% (при базе «доходы») и с 15% до 5% (при базе «доходы минус расходы»). Для самозанятых мам предлагается снизить налог на профессиональный доход до 1%.