Сон о смерти кошки: к радости или беде? Бежать ли к ветеринару?

Сон о смерти кошки: к радости или беде? Бежать ли к ветеринару?

Сон о смерти кошки: к радости или беде? Бежать ли к ветеринару?

Многие искренне пугаются, увидев во сне смерть кошки. Однако авторитетные сонники (Миллера, Ванги, Цветкова) сходятся во мнении: это чаще положительный знак, чем отрицательный. Кошка издавна символизирует независимость, хитрость, а иногда и скрытых недоброжелателей. Ее гибель во сне предвещает избавление от назойливого человека, завершение затяжного конфликта или победу над давними страхами.

Общие толкования

Если вам приснилась смерть своей, домашней кошки, это редко связано с реальной угрозой для питомца. Скорее сон отражает вашу тревогу о близких или предвещает скорое разрешение семейных споров.

Особенно благоприятно, если животное погибло на пороге дома: считается, что так вы отводите беду от семьи.

Смерть чужой кошки символизирует победу над конкурентами или сплетниками. Вы сможете доказать свою правоту в затянувшемся споре.

Видеть мертвую бездомную кошку — к избавлению от мелких бытовых проблем и финансовых трудностей. Это признак того, что черная полоса заканчивается.

К чему снится смерть кошки мужчинам и женщинам

Значение сильно зависит от пола сновидца. Для женщины такой сон часто предвещает расставание с надоевшим поклонником или устранение соперницы. Замужним дамам это может сулить скорое примирение после ссоры с мужем.

Мужчине сюжет о смерти кошки сулит карьерный рост и финансовую независимость. Это знак, что у вас хватит сил преодолеть интриги на работе или разорвать утомительные деловые связи. Однако, если мужчина во сне испытывает боль или жалость, сонник Фрейда предупреждает: возможно временное охлаждение чувств к партнерше.

В любом случае не воспринимайте этот образ как трагедию. Это лишь сигнал подсознания о грядущей позитивной перемене в вашей жизни.

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