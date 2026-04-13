Клинтон заявила о безумии Трампа

Бывший госсекретарь и первая леди США Хиллари Клинтон заявила, что действующий президент Дональд Трамп обезумел. Она высказалась об этом в своих социальных сетях.

Трамп, похоже, полностью обезумел, и об этом нужно говорить, — написала Клинтон, прокомментировав ситуацию на Ближнем Востоке.

Ранее Дональд Трамп заявил, что после операции в Иране США могут «заглянуть на Кубу». По его словам, страна «очень давно плохо управляется».

До этого политолог-американист Малек Дудаков предрек возможные отставки руководителя ФБР Кэша Пателя и главы Пентагона Пита Хегсета. Он считает, что команда американского лидера неизбежно начнет распадаться.

В то же время о внутреннем кризисе в руководстве США заявлял и советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников. Тот подчеркнул, что Пентагон не готов выполнять «завиральные идеи» руководства США и Израиля.