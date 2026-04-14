Клинтон назвала шокирующими слова Трампа об Ормузском проливе

Бывший госсекретарь и кандидат в президенты США Хиллари Клинтон оказалась шокирована высказываниями американского лидера Дональда Трампа о перекрытии Ормузского пролива, сообщает Clash Report. По ее словам, в военных играх, в которых ей доводилось участвовать, этот сценарий всегда рассматривался как первый шаг Ирана.

Шокирует то, что Трамп заявил, будто его никто не предупреждал о том, что Иран может закрыть Ормузский пролив. В любых военных играх, в которых мне доводилось участвовать, именно это было первым шагом, который, как мы предполагали, предпримет Иран, — подчеркнула Клинтон.

Она добавила, что США сейчас находятся в ситуации слабости. По сути, Вашингтон утратил те рычаги влияния и инициативу, которыми обладал ранее, подчеркнула Клинтон.

Ранее политолог Евгений Семибратов предположил, что Трамп начал блокаду Ормузского пролива для демонстрации величия и силы США. По его словам, таким образом американский лидер также добивается резкого повышения стоимости нефти и наносит удар по экономическим интересам Китая, вынуждая его влиять на Иран.