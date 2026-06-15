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15 июня 2026 в 16:49

Певица Цой рассказала о состоянии здоровья

Певица Цой призналась, что ей удалили щитовидную железу

Певица Анита Цой перед церемонией вручения ХХI национальной телевизионной премии в области популярной музыки МУЗ-ТВ 2026. Движение на «Live Арене» в Москве Певица Анита Цой перед церемонией вручения ХХI национальной телевизионной премии в области популярной музыки МУЗ-ТВ 2026. Движение на «Live Арене» в Москве Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Певица Анита Цой рассказала, что ей удалили щитовидную железу, сообщает Общественная Служба Новостей. Она поделилась, что процедуру провели с помощью радиоактивного йода.

Так удалось избежать именно хирургического вмешательства. Пришлось пережить ад на земле, у меня были такие боли, что я и передать не могу. Я провела в больнице около недели, — рассказала Цой.

Певица подчеркнула, что проблема с щитовидкой начались у нее еще в детстве. По ее словам, она игнорировала проблемы, пока не начались осложнения.

Ранее певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала, что по-прежнему страдает от сильных болей в коленях. Она сообщила, что, помимо физических страданий, ее преследуют кошмары, из-за которых она не может спать.

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Анита Цой
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