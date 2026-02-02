Зимняя Олимпиада — 2026
У российской пенсионерки вырос зоб размером с голову

Опухоль щитовидной железы размером с голову выросла у пенсионерки из Татарстана

Опухоль щитовидной железы размером с голову выросла у пенсионерки из Татарстана, которая 40 лет не могла решиться на операцию, сообщает Telegram-канал Mash. Пациентка страдала от сильной астмы, опухоль сдавливала трахею и угрожала жизни женщины.

Зоб настолько разросся, что любое физическое усилие могло вызвать удушье. Только после продолжительных уговоров районного терапевта женщина согласилась на операцию.

Хирурги Республиканской клинической больницы Татарстана провели успешное удаление долей щитовидной железы, размеры которых составили 13×9×8 см и 16×9×8 см. Операция заняла три часа и прошла через минимальный разрез. Уже через несколько дней пациентку выписали домой, отмечая успешное восстановление после вмешательства.

Ранее стало известно, что житель Свердловской области поступил в местный онкологический диспансер с огромной опухолью весом около 60 килограммов. По словам 50-летнего мужчины, он проходил с новообразованием почти 20 лет. Пациента успешно прооперировали. Опухоль передавливала мужчине нижнюю полую вену. Она также полностью сместила пациенту кишечник, мочевой пузырь и другие органы.

