Названы опасные последствия дефицита селена

Дефицит селена в организме может приводить к проблемам в работе щитовидной железы, заявила NEWS.ru заведующая отделением профилактики Красногорской больницы Минздрава Подмосковья врач-терапевт Екатерина Сысоева. По ее словам, нехватка этого микроэлемента также ослабляет иммунную систему, из-за чего учащаются простудные заболевания и замедляется процесс восстановления после перенесенных болезней.

Дефицит селена влияет на иммунную систему, поэтому простуды и инфекции могут повторяться чаще обычного, а восстановление после болезней — замедляться. Минерал также участвует в работе щитовидной железы, и его недостаток иногда проявляется через быструю утомляемость, изменения веса и холодные руки и ноги, хотя внешне это не всегда заметно, — пояснила Сысоева.

Врач добавила, что дефицит селена также может негативно отражаться на состоянии кожи, волос и ногтей. Она отметила, что особенно внимательными к симптомам следует быть жителям регионов с обедненной этим минералом почвой.

Дефицит селена часто протекает незаметно, и его проявления могут быть очень разнообразными. На первый взгляд человек может казаться здоровым, но на самом деле в организме уже начинаются скрытые процессы: волосы становятся ломкими и тусклыми, ногти слоятся и растут медленнее, кожа теряет эластичность и становится сухой. Даже мимика лица может немного меняться — мышцы устают быстрее, появляется выражение легкой усталости. Интересно, что регионы с бедной селеном почвой повышают риск скрытого дефицита даже у людей, ведущих здоровый образ жизни, — резюмировала Сысоева.

