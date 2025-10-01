Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
01 октября 2025 в 05:20

Названы опасные последствия дефицита селена

Терапевт Сысоева: дефицит селена опасен проблемами с щитовидной железой

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Дефицит селена в организме может приводить к проблемам в работе щитовидной железы, заявила NEWS.ru заведующая отделением профилактики Красногорской больницы Минздрава Подмосковья врач-терапевт Екатерина Сысоева. По ее словам, нехватка этого микроэлемента также ослабляет иммунную систему, из-за чего учащаются простудные заболевания и замедляется процесс восстановления после перенесенных болезней.

Дефицит селена влияет на иммунную систему, поэтому простуды и инфекции могут повторяться чаще обычного, а восстановление после болезней — замедляться. Минерал также участвует в работе щитовидной железы, и его недостаток иногда проявляется через быструю утомляемость, изменения веса и холодные руки и ноги, хотя внешне это не всегда заметно, — пояснила Сысоева.

Врач добавила, что дефицит селена также может негативно отражаться на состоянии кожи, волос и ногтей. Она отметила, что особенно внимательными к симптомам следует быть жителям регионов с обедненной этим минералом почвой.

Дефицит селена часто протекает незаметно, и его проявления могут быть очень разнообразными. На первый взгляд человек может казаться здоровым, но на самом деле в организме уже начинаются скрытые процессы: волосы становятся ломкими и тусклыми, ногти слоятся и растут медленнее, кожа теряет эластичность и становится сухой. Даже мимика лица может немного меняться — мышцы устают быстрее, появляется выражение легкой усталости. Интересно, что регионы с бедной селеном почвой повышают риск скрытого дефицита даже у людей, ведущих здоровый образ жизни, — резюмировала Сысоева.

Ранее врач-педиатр Нилуфар Юнусова заявила, что кофеин стимулирует работу почек, провоцируя учащенное мочеиспускание. По ее словам, чрезмерное потребление этого напитка снижает усвоение кальция в желудочно-кишечном тракте, вызывая его дефицит в организме.

щитовидка
здоровье
врачи
микроэлементы
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Захарова объяснила, почему Санду и Зеленский критикуют Грузию
Столовая ложка сметаны: сколько граммов в зависимости от густоты
Еще один аэропорт России прекратил принимать самолеты
Жителей Берлина возмутили агитплакаты ВСУ с пленными немцами
Артист Козловский стал причиной стихийного бунта в ВСУ
Орбан выступил с неожиданным заявлением о слабости России
В Ростовской области снова заработала поврежденная из-за атаки ВСУ школа
«Глобальный провал Запада»: Захарова высказалась о выборах в Молдавии
Киберзащитник предупредил о подводных камнях уловки мошенников с РКН
В Новосибирске задержали пособника украинских телефонных аферистов
В Москве собираются призвать в армию десятки тысяч человек
Отдых в России в октябре: куда поехать за впечатлениями
В крупном европейском городе прогремели взрывы
Эксперт объяснил, почему ВСУ усилили контратаки у Константиновки
В Омске автобус протащил ребенка по асфальту
Девять человек погибли в Одессе из-за непогоды
Владелец сети бизнес-отелей «Мартон» ответил на обвинения в мошенничестве
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 1 октября
Гастроэнтеролог раскрыла, можно ли запивать творог чаем
Губернатор раскрыл, связан ли пожар на территории НПЗ в Ярославле с ВСУ
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.