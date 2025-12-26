Новый год — 2026
26 декабря 2025 в 14:24

Водитель автобуса чуть не убил восемь человек в Твери

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В результате ДТП с участием автобуса в Твери восемь человек обратились за медицинской помощью, передает РИА Новости со ссылкой на Госавтоинспекцию региона. Авария произошла в поселке Элеватор, где автобус марки ПАЗ под управлением 65-летнего водителя совершил наезд на два припаркованных автомобиля.

Транспортное средство ПАЗ под управлением 65-летнего водителя совершило наезд на стоящие «Газель» и Sitrak. В результате ДТП восемь человек обратились за медицинской помощью, — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе районной администрации сообщили о гибели главы села Эрпели в Дагестане Абсамата Ханмагомедова в результате серьезного ДТП. Еще один человек получил травмы и находится под медицинским наблюдением, его жизни сейчас ничего не угрожает.

Кроме того, в пресс-службе аэропорта Пулково сообщили, что грузовик на скорости врезался в пассажирский трап на территории воздушной гавани. По предварительным данным, при столкновении никто не пострадал, однако удар оказался настолько сильным, что повредил плиточное покрытие в месте аварии.

