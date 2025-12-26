Водитель автобуса чуть не убил восемь человек в Твери

В результате ДТП с участием автобуса в Твери восемь человек обратились за медицинской помощью, передает РИА Новости со ссылкой на Госавтоинспекцию региона. Авария произошла в поселке Элеватор, где автобус марки ПАЗ под управлением 65-летнего водителя совершил наезд на два припаркованных автомобиля.

Транспортное средство ПАЗ под управлением 65-летнего водителя совершило наезд на стоящие «Газель» и Sitrak. В результате ДТП восемь человек обратились за медицинской помощью, — говорится в сообщении.

