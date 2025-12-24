Грузовик въехал в трап в аэропорту Пулково Грузовик въехал в пассажирский трап в аэропорту Пулково

В международном аэропорту Пулково грузовой автомобиль на скорости врезался в пассажирский трап, сообщает Telegram-канал «112». Инцидент попал на видео. По предварительной информации, при столкновении никто не пострадал.

Удар был такой силы, что на месте столкновения вывернуло плитку. Специалистам предстоит выяснить, соблюдались ли правила техники безопасности при маневрировании техники в зоне стоянки воздушных судов.

Ранее пассажиры рейса Red Sea 4S 3313 застряли в Пулково на более чем 10 часов после перенаправления. Рейс из Шарм-эль-Шейха в Москву направили в Пулково из‑за атаки беспилотников. Изначально он должен был приземлиться во Внуково примерно в 04:00 мск, однако борт прибыл в Санкт‑Петербург. Позже пассажиры пожаловались, что они шесть часов провели в салоне, прежде чем их впустили в терминал.

Ранее во Внуково пассажиры в ожидании рейсов спали на туристических ковриках, картонках и скамейках. Стало известно, что более 130 рейсов из московской воздушной гавани отменили, задержали или направили в другие аэропорты.