Появился кадр мрачной картины во Внуково из-за отмененных рейсов

Пассажиры в ожидании рейсов вынуждены спать на туристических ковриках, картонках и скамейках в московском Внуково, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, более 130 рейсов были отменены, задержаны или направлены в другие воздушные гавани.

В материале сказано, что представитель аэропорта обещал в ближайшее время предоставить им гостиницу. Также началась раздача ваучеров на еду и воду.

Ранее сообщалось, что аэропорты московского авиаузла возобновили работу, уточнил представитель Росавиации Артем Кореняко. По его словам, речь идет о приеме и выпуске воздушных судов.

Также стало известно, что в аэропорту Шереметьево, по данным на 06:00 утра, были задержаны 23 рейса. Пресс-служба воздушной московской гавани уточнила, что 19 самолетов были перенаправлены на запасные аэродромы.

До этого рейс Сочи — Санкт-Петербург задержался почти на два часа из-за одного нетрезвого пассажира. Самолет пришлось вернуть со взлетной полосы к терминалу после того, как мужчина устроил драку, навязчиво приставая к супружеской паре с поцелуями и объятиями. Экипаж пытался успокоить мужчину, но конфликт перерос в драку, после драки дебошир был передан полиции.