11 декабря 2025 в 08:20

Аэропорты московского авиаузла возобновили прием и выпуск самолетов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Аэропорты московского авиаузла возобновили работу, сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко. По его словам, речь идет о приеме и выпуске воздушных судов.

Аэропорты Домодедово, Внуково, Жуковский (Раменское), Шереметьево. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов, — сказано в сообщении.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что один украинский беспилотный летательный аппарат попытался атаковать территорию Москвы. По его словам, воздушная цель была ликвидирована силами противовоздушной обороны Министерства обороны России.

Также стало известно, что самолет египетской авиакомпании AlMasria Universal Airlines, следующий из Шарм-эль-Шейха в Екатеринбург, экстренно приземлился в Челябинске. Причиной посадки назвали неблагоприятные погодные условия в точке назначения. На борту находились около 200 пассажиров. После приземления в Челябинске пассажирам в течение нескольких часов не разрешали покинуть борт.

