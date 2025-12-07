Египетский самолет совершил экстренную посадку в российском городе Летящий из Шарм-эль-Шейха в Екатеринбург борт экстренно сел в Челябинске

Самолет египетской авиакомпании AlMasria Universal Airlines, следующий из Шарм-эль-Шейха в Екатеринбург, экстренно приземлился в Челябинске, сообщает портал «74.ru». Причиной посадки стали неблагоприятные погодные условия в точке назначения. На борту находились около 200 пассажиров.

После приземления в Челябинске пассажирам в течение нескольких часов не разрешали покинуть борт. Вскоре выяснилось, что задержка с выходом пассажиров после посадки была связана с необходимостью проведения плановой проверки документов, которая заняла несколько часов.

