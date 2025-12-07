ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 декабря 2025 в 14:05

Египетский самолет совершил экстренную посадку в российском городе

Летящий из Шарм-эль-Шейха в Екатеринбург борт экстренно сел в Челябинске

Самолет египетской авиакомпании AlMasria Universal Airlines, следующий из Шарм-эль-Шейха в Екатеринбург, экстренно приземлился в Челябинске, сообщает портал «74.ru». Причиной посадки стали неблагоприятные погодные условия в точке назначения. На борту находились около 200 пассажиров.

После приземления в Челябинске пассажирам в течение нескольких часов не разрешали покинуть борт. Вскоре выяснилось, что задержка с выходом пассажиров после посадки была связана с необходимостью проведения плановой проверки документов, которая заняла несколько часов.

Ранее российские туристы, оплатившие туры в Венесуэлу, были вынужденно перенаправлены туроператором «Пегас Туристик» на Кубу из-за опасений перед возможными ударами США. Замена, произошедшая за несколько часов до вылета, вызвала массовое недовольство.

Также представитель Росавиации Артем Кореняко сообщал об экстренной посадке лайнера Red Wings. По его данным, на борту самолета находились 425 человек. Воздушное судно благополучно приземлилось в столичном аэропорту, подчеркнул он.

