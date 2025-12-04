Желавшие отдохнуть в Венесуэле россияне столкнулись с неприятным сюрпризом Mash: туристов из РФ отправили на Кубу вместо Венесуэлы из-за угрозы ударов США

Российских туристов вынужденно отправили отдыхать на Кубу вместо оплаченной Венесуэлы из-за опасений перед возможными ударами США, сообщает Telegram-канал Mash. Столкнувшиеся с этим россияне недовольны такой заменой и хотят получить именно тот тур, который они приобретали изначально.

По данным канала, одной из московских семей пришлось столкнуться с проблемой после оплаты путевки в пятизвездочный отель Sunsol Ecoland на острове Маргарита стоимостью 430 тыс. рублей. Всего за несколько часов до запланированного вылета туроператор «Пегас туристик» проинформировал их об изменении направления, предложив в качестве альтернативы поездку на Кубу.

Представители компании заверили клиентов, что условия в кубинском отеле Grand Memories Varadero будут полностью идентичными, включая песчаный пляж и высокий уровень сервиса. Однако по прибытии на место выяснилось, что в номерах часто отсутствует горячая вода, а подход к морю усыпан камнями, водорослями и кораллами.

За улучшение условий туристам предложили доплатить еще 40 тыс. рублей. Как сообщает источник, несколько десятков других семей также жалуются на аналогичные подмены направлений со стороны данного туроператора. В «Пегас туристик» сложившуюся ситуацию каналу не прокомментировали.

Ранее сообщалось, что операция Соединенных Штатов против судов наркоторговцев у берегов Венесуэлы поставила под угрозу рыболовную отрасль и туризм в Карибском бассейне. Местные рыбаки боятся оказаться под ударом американских военных и перестают выходить в открытое море ночью. Промысловики из Тринидада и Тобаго уже почти не уходят далеко от побережья.