Российские авиакомпании получили право летать в Израиль ночью Росавиация отменила запрет на ночные вылеты из России в Израиль

Росавиация сняла временные ограничения на вылет российских авиакомпаний в Израиль в ночное время, сообщили в пресс-службе ведомства. Отмечается, что это решение было принято после тщательного изучения ситуации на Ближнем Востоке.

Росавиация отменила действие ограничений на выполнение ночных вылетов в период с 01:00 по 07:00 мск из аэропортов России в аэропорты Израиля, — сказано в сообщении.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран полностью готов отразить возможные повторные военные действия со стороны США и Израиля. По словам дипломата, Тегеран восстановил все объекты, поврежденные во время предыдущего инцидента, и теперь подготовлен еще лучше.

До этого израильские военные атаковали юг и восток Ливана, сообщил военный источник из арабской республики. В частности, были обстреляны девять районов. При этом в пресс-службе ЦАХАЛ заявили, что были нанесены удары по целям, связанным с движением «Хезболла».

Кроме того, Израиль передал администрации президента США Дональда Трампа серьезные опасения относительно учений иранских военных. Тель-Авив рассматривает ракетные маневры Корпуса стражей исламской революции как возможную подготовку к удару.