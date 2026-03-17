Один из российских аэропортов ввел ограничения на полеты Росавиация: временные ограничения введены в аэропорту Пскова

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Пскова, информировала пресс-служба Росавиации. В ведомстве отметили, что решение было принято ради обеспечения безопасности.

Менее чем через 10 минут аналогичные меры были введены в воздушной гавани Краснодара. Другой информации в Росавиации не предоставили.

Ранее самолет Boeing 737-8AL российской авиакомпании «Победа», следовавший из Москвы в Самарканд, не смог совершить посадку в пункте назначения.