Кабачки не жарю, запекаю в омлетной заливке — через 20 минут нежная запеканка с хрустящей корочкой

Кабачки не жарю, запекаю в омлетной заливке — через 20 минут нежная запеканка с хрустящей корочкой

Это гениально простой рецепт для тех, кто любит кабачки, но устал от жареных оладий. Никакой возни — просто нарезал кабачки, залил яично-молочной смесью, посыпал сыром и отправил в духовку.

Получается обалденная вкуснятина: нежная, сочная кабачковая запеканка с воздушной омлетной прослойкой и румяной сырной корочкой. Блюдо получается лёгким, но сытным. Идеально на завтрак, ужин или как гарнир к мясу.

Для приготовления вам понадобится: 2 средних кабачка, 3 яйца, 100 мл молока, 100 г твёрдого сыра, соль, перец, зелень по желанию.

Кабачки нарежьте кружочками. Яйца взбейте с молоком, солью и перцем. Форму смажьте маслом, выложите кабачки. Залейте яично-молочной смесью. Посыпьте тёртым сыром. Запекайте при 180 °C 20–25 минут до золотистой корочки. Подавайте горячим.

Личный опыт:

Автор News.ru Мария Левицкая уже приготовила эту кабачковую запеканку в омлетной заливке. Удивило то, что кабачки не размякли, а остались слегка хрустящими. Запеканка получилась очень нежной и сытной. Даже дети, которые не любят кабачки, ели с удовольствием. Кстати, вместо молока можно взять сливки — вкус станет нежнее. Рецепт — настоящая находка для быстрого ужина!