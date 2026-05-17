День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 мая 2026 в 10:45

Если скучно по утрам: 3 омлета с начинкой, которые спасут ваш завтрак

3 рецепта омлета с начинками на завтрак 3 рецепта омлета с начинками на завтрак Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Надоел сухой, пресный омлет? Секрет идеального завтрака — добавить сочную начинку, которая сделает блюдо сытным и ярким. Попробуйте нечто новое, испытав на практике 3 рецепта омлета с начинкой из нашей подборки: от классики на сковороде до альтернативы в духовке.

Омлет с начинкой на сковороде: рецепт с сыром и ветчиной

Омлет с сыром и ветчиной — вечная классика, которая никогда не подводит. Это идеальный вариант, если у вас в запасе всего 10 минут.

Ингредиенты (на 2 порции):

  • яйца — 4 шт. (около 200 г);

  • молоко 3,2% — 80 мл;

  • ветчина — 70 г;

  • сыр твердый — 50 г;

  • сливочное масло — 10 г;

  • соль — 2 г.

Ветчину нарежьте кубиками 1 см, сыр натрите на крупной терке. Яйца взболтайте вилкой с молоком и солью (не взбивайте в пену). Разогрейте сковороду, растопите на ней масло. Обжаривайте ветчину 1 минуту. Влейте яичную смесь, убавьте огонь до среднего. Когда края схватятся (через 1–2 минуты), посыпьте блюдо сыром. Накройте крышкой и готовьте еще 3 минуты до полного застывания.

Калорийность: 210 ккал на 100 г.

Полезные свойства: сыр и яйца дают 18 г белка на порцию, что поддерживает чувство сытости до обеда; ветчина содержит витамины группы B.

Рецепт омлета с сыром и ветчиной Рецепт омлета с сыром и ветчиной Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Омлет с начинкой в духовке: вариант со шпинатом и помидорами

Этот нестандартный омлет с начинкой в духовке готовится без постоянного присмотра, что является плюсом для занятых кулинаров. А еще он не опадает после извлечения из духовки — идеальный вариант для любителей пышных омлетов.

Ингредиенты (на 2 порции):

  • яйца — 5 шт. (250 г);

  • сливки 20% — 120 мл;

  • помидоры черри — 100 г;

  • шпинат свежий — 40 г;

  • сыр фета — 60 г;

  • мускатный орех — на кончике ножа (1 г);

  • соль — 2 г.

Духовку разогрейте до 180 градусов. Форму для запекания (18–20 см) смажьте маслом. Помидоры разрежьте пополам, шпинат крупно порвите. Яйца смешайте со сливками, солью и мускатным орехом. Вылейте смесь в форму, сверху распределите шпинат, помидоры и покрошите фету. Запекайте 20–25 минут до золотистой корочки. Не открывайте дверцу духовки первые 15 минут.

Калорийность: 195 ккал на 100 г.

Полезные свойства: шпинат содержит железо (2,7 мг на 100 г) и лютеин для зрения; сливки обеспечивают легкоусвояемый кальций.

Рецепт омлета с начинкой в духовке Рецепт омлета с начинкой в духовке Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Быстрый омлет с начинкой из зелени и творога

Этот быстрый омлет порадует тех, кто любит свежий вкус и низкую калорийность. Готовится он под крышкой на медленном огне.

Ингредиенты (на 2 порции):

  • яйца — 4 шт. (200 г);

  • творог 5% — 100 г;

  • укроп — 15 г (небольшой пучок);

  • петрушка — 10 г;

  • зеленый лук — 10 г;

  • растительное масло — 5 мл;

  • перец черный — 1 г.

Мелко порубите всю зелень. Яйца взбейте с творогом до однородности (творог должен разойтись, останутся мелкие крупинки — это нормально). Добавьте зелень и перец. Разогрейте сковороду с маслом, влейте смесь. Накройте крышкой, готовьте на минимальном огне 8–10 минут. Омлет поднимется и станет очень нежным.

Калорийность: 145 ккал на 100 г.

Полезные свойства: творог и яйца дают медленный белок и 12% суточной нормы кальция в одной порции; укроп стимулирует пищеварение благодаря эфирным маслам.

Эти рецепты омлета с начинкой станут палочкой-выручалочкой, когда сердце просит разнообразия, а желудок — блюда посытнее. Пробуйте разные сочетания: к ветчине добавляйте болгарский перец, а к шпинату — кукурузу. Помните: идеальный завтрак начинается с правильного омлета!

Ранее мы поделились 3 рецептами идеальных сырников.

Читайте также
Беру 4 яйца и 100 мл сливок — через 25 минут на столе омлет «Парижанка»: пышнее и вкуснее любой запеканки
Общество
Беру 4 яйца и 100 мл сливок — через 25 минут на столе омлет «Парижанка»: пышнее и вкуснее любой запеканки
Творог и изюм: 3 рецепта, от которых не оторваться! Попробуйте и убедитесь!
Семья и жизнь
Творог и изюм: 3 рецепта, от которых не оторваться! Попробуйте и убедитесь!
Салат из молодой капусты «Дежурный»: все мелко режу и добавляю ложечку уксуса — можно сразу подавать
Общество
Салат из молодой капусты «Дежурный»: все мелко режу и добавляю ложечку уксуса — можно сразу подавать
Салат «Цветик-семицветик» с картошкой фри — выкладывают горками и съедают первым
Общество
Салат «Цветик-семицветик» с картошкой фри — выкладывают горками и съедают первым
Палочки с ветчиной и сыром в духовке — готовлю на кефирном тесте, получаются нежнее и сочнее магазинных слоек
Общество
Палочки с ветчиной и сыром в духовке — готовлю на кефирном тесте, получаются нежнее и сочнее магазинных слоек
омлеты
начинки
рецепты
овощи
ветчина
сыры
Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ростовский вуз переведут на дистант из-за обстрелов ВСУ
Названо число компаний, закрывшихся в Карловых Варах из-за оттока россиян
Роскачество объяснило, почему комары кусают одних людей чаще других
Два брата совершили кибератаку на экс-работодателя, забыв отключить звонок
ВСУ продолжают атаковать подмосковную Лобню с помощью БПЛА
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 17 мая: где сбои в России
Названо число ушедших на запасные аэродромы самолетов на фоне атак ВСУ
Медведь набросился на россиянина в Японии
«Нужно уничтожать»: депутат об одной из крупнейших атак дронов ВСУ на РФ
Вирусолог назвала смертельную особенность хантавирусов
Неопознанный беспилотник заметили на востоке Латвии
Названы неочевидные основания для увеличения пенсии
Рекордный удар ВСУ по Москве 17 мая: куда попали, сколько жертв
Отвергнутый абьюзер зарезал экс-возлюбленную прямо на рабочем месте
Володин сообщил о сокращении числа мошеннических звонков в России
Фотопленки из дела группы Дятлова оцифровали в высоком разрешении
Российский регион внезапно остался без света
В Минтрансе рассказали о задержках в аэропортах Подмосковья
Экс-замминистра обороны Иванову смягчили условия содержания в СИЗО
Восемь поездов «Таврия» задерживаются из Крыма из-за перекрытия моста
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
Общество

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.