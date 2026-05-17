Если скучно по утрам: 3 омлета с начинкой, которые спасут ваш завтрак

Надоел сухой, пресный омлет? Секрет идеального завтрака — добавить сочную начинку, которая сделает блюдо сытным и ярким. Попробуйте нечто новое, испытав на практике 3 рецепта омлета с начинкой из нашей подборки: от классики на сковороде до альтернативы в духовке.

Омлет с начинкой на сковороде: рецепт с сыром и ветчиной

Омлет с сыром и ветчиной — вечная классика, которая никогда не подводит. Это идеальный вариант, если у вас в запасе всего 10 минут.

Ингредиенты (на 2 порции):

яйца — 4 шт. (около 200 г);

молоко 3,2% — 80 мл;

ветчина — 70 г;

сыр твердый — 50 г;

сливочное масло — 10 г;

соль — 2 г.

Ветчину нарежьте кубиками 1 см, сыр натрите на крупной терке. Яйца взболтайте вилкой с молоком и солью (не взбивайте в пену). Разогрейте сковороду, растопите на ней масло. Обжаривайте ветчину 1 минуту. Влейте яичную смесь, убавьте огонь до среднего. Когда края схватятся (через 1–2 минуты), посыпьте блюдо сыром. Накройте крышкой и готовьте еще 3 минуты до полного застывания.

Калорийность: 210 ккал на 100 г.

Полезные свойства: сыр и яйца дают 18 г белка на порцию, что поддерживает чувство сытости до обеда; ветчина содержит витамины группы B.

Рецепт омлета с сыром и ветчиной Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Омлет с начинкой в духовке: вариант со шпинатом и помидорами

Этот нестандартный омлет с начинкой в духовке готовится без постоянного присмотра, что является плюсом для занятых кулинаров. А еще он не опадает после извлечения из духовки — идеальный вариант для любителей пышных омлетов.

Ингредиенты (на 2 порции):

яйца — 5 шт. (250 г);

сливки 20% — 120 мл;

помидоры черри — 100 г;

шпинат свежий — 40 г;

сыр фета — 60 г;

мускатный орех — на кончике ножа (1 г);

соль — 2 г.

Духовку разогрейте до 180 градусов. Форму для запекания (18–20 см) смажьте маслом. Помидоры разрежьте пополам, шпинат крупно порвите. Яйца смешайте со сливками, солью и мускатным орехом. Вылейте смесь в форму, сверху распределите шпинат, помидоры и покрошите фету. Запекайте 20–25 минут до золотистой корочки. Не открывайте дверцу духовки первые 15 минут.

Калорийность: 195 ккал на 100 г.

Полезные свойства: шпинат содержит железо (2,7 мг на 100 г) и лютеин для зрения; сливки обеспечивают легкоусвояемый кальций.

Рецепт омлета с начинкой в духовке Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Быстрый омлет с начинкой из зелени и творога

Этот быстрый омлет порадует тех, кто любит свежий вкус и низкую калорийность. Готовится он под крышкой на медленном огне.

Ингредиенты (на 2 порции):

яйца — 4 шт. (200 г);

творог 5% — 100 г;

укроп — 15 г (небольшой пучок);

петрушка — 10 г;

зеленый лук — 10 г;

растительное масло — 5 мл;

перец черный — 1 г.

Мелко порубите всю зелень. Яйца взбейте с творогом до однородности (творог должен разойтись, останутся мелкие крупинки — это нормально). Добавьте зелень и перец. Разогрейте сковороду с маслом, влейте смесь. Накройте крышкой, готовьте на минимальном огне 8–10 минут. Омлет поднимется и станет очень нежным.

Калорийность: 145 ккал на 100 г.

Полезные свойства: творог и яйца дают медленный белок и 12% суточной нормы кальция в одной порции; укроп стимулирует пищеварение благодаря эфирным маслам.

Эти рецепты омлета с начинкой станут палочкой-выручалочкой, когда сердце просит разнообразия, а желудок — блюда посытнее. Пробуйте разные сочетания: к ветчине добавляйте болгарский перец, а к шпинату — кукурузу. Помните: идеальный завтрак начинается с правильного омлета!

